Мама розплакалась після важкої ночі: те, що зробив малюк, змінило все (відео)

Короткий відеозапис, на якому продемонстровано надзвичайну емпатію дитини, стало вірусним у соціальних мережах, зібравши понад 17 мільйонів переглядів.

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Зворушливий момент, коли немовля проявило співчуття до своєї матері, яка переживала емоційно складний період, став вірусним в інтернеті. Тейлор Шофілд з Юти (США) хотіла зберегти цей спогад для сімейного архіву й зафіксувала реакцію дитини на камеру свого телефону.

"Я навіть не підозрювала, що такі маленькі діти можуть бути настільки інтуїтивними та здатними проявляти співчуття в такий спосіб", — поділилася американка.

Зворушливі кадри

Відео, опубліковане у TikTok під назвою "Реакція моєї дитини на мамину важку ніч", привернуло увагу мільйонів користувачів соціальної мережі. За короткий час ролик зібрав понад 17 мільйонів переглядів.

"Мій чоловік затримувався на роботі, а я проходила через звичайну домашню рутину з сином: поспішила приготувати йому вечерю, викупати і вкласти в ліжко. У мене був момент перевантаження", — пояснює авторка ролика.

Хлопчик почав заспокоювати маму Фото: TikTok

Жінка вирішила поділитися цим моментом в інтернеті, щоб його побачили й інші матері.

"Виявилося, що багато хто мав подібний досвід зі своїми малюками, навіть молодшими за мого! Це просто дивовижно!" — додає Шофілд, яка працює повний робочий день у фінансовій сфері.

Переосмислення материнства

За словами жінки, той випадок змусив її по-новому поглянути на материнство та взаємини з дитиною.

"Діти — це справжнє благословення, вони сприймають світ прекрасно. Моє завдання — захисти чутливе серце мого сина, а також навчити його розуміти емоції й співпереживати. Проте виявляється, що він навчає й мене багатьом речам", — каже Тейлор.

Нагадаємо, Сара Коллінз була впевнена, що знімає зворушливий сімейний момент на дивані з сином Бекхемом і його вітчимом, але випадково зафіксувала дещо несподіване. Кумедне відео швидко стало вірусним, зібравши мільйони переглядів у TikTok.

А от Коннор Лодж дозволив своїй 2-річній доньці приготувати йому каву, але незабаром пошкодував про це. Чоловік регулярно ділиться моментами зі свого життя в інтернеті, і одне з його нещодавніх відео швидко стало вірусним, зібравши безліч переглядів і вподобайок.