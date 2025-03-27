Мама услышала странный шум в детской кроватке: что она нашла под одеялом (фото)

Родители в комментариях под видео начали активно делиться собственными историями и отреагировали на увиденное с юмором и облегчением.

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Забавный случай произошел в семье из Мичигана (США). 32-летняя Колби Рич услышала странный звук из детской комнаты и обнаружила в кроватке своей дочери кое-что неожиданное. Об этом случае она рассказала в TikTok, чем рассмешила интернет-аудиторию.

Когда Колби услышала необычное жужжание из кроватки малышки, то сначала насторожилась. Тихонько зайдя в спальню, женщина нашла любимую электрическую зубную щетку своей дочери, которую та, очевидно, случайно включила во сне.

Семья в шутку прозвала эту зубную щетку "эмоциональной поддержкой", ведь ребенок носит ее повсюду.

Мнения зрителей

Это видео мгновенно стало вирусным. Родители в комментариях начали активно делиться собственными историями и отреагировали на увиденное с юмором и облегчением.

"О, слава Богу, что это просто зубная щетка", — написал один пользователь;

Следующий добавил: "Я так рад, что это была именно щетка";

"Вы не одиноки", — заметила еще одна мама.

"Я точно не думала, что видео вызовет такой резонанс Дети делают смешные вещи. Она имеет специальный держатель для зубных щеток, но щетка почему-то всегда оказываются в самых необычных местах — под кроватью или на диване", — прокомментировала Колби, смеясь с неожиданного инцидента.

Напомним, Эли Джонс, молодая мама из Далласа (США), как-то заметила, что в комнате, где играла ее маленькая дочь Харпер, наступила подозрительная тишина. Как выяснилось, ее беспокойство было вполне оправданным.

Кроме того, маленькая Пресли стала настоящей звездой соцсетей после того, как ее первая реакция на собственное отражение в зеркале растрогала пользователей. Видео, где ребенок впервые видит себя, покорило сердца миллионов зрителей.