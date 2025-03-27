В мережу "злили" номери телефонів і навіть паролі високопосадовців адміністрації Трампа, — Spiegel

Контактні дані Габбард, Гегсета й Волца частково були знайдені у відкритих базах, частково — в численних витоках паролів. Дані міністра оборони Гегсета журналісти знайшли через комерційний сервіс контактних даних.

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Особисті дані, електронні адреси та навіть паролі високопосадовців адміністрації президента США Трампа опинилися у відкритому доступі. Про це йдеться в розслідуванні німецького журналу Der Spiegel.

Так, в мережу потрапили дані радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майка Волца, міністра оборони Піта Гегсета та координаторки розвідки Талсі Габбард. Видання пише, що ці дані були отримані через комерційні пошукові системи людей та оприлюднені в мережі дані користувачів.

Багато з цих номерів та адрес досі активно використовуються і пов’язані з акаунтами в соціальних мережах Instagram, LinkedIn, Dropbox та додатками для трекінгу фізичної активності.

Телефонні номери відповідають профілям у WhatsApp і Signal. Багато з цих номерів та адрес досі активно використовуються. Вони пов’язані з акаунтами в соціальних мережах Instagram, LinkedIn, Dropbox та додатками для трекінгу фізичної активності.

Контактні дані Габбард, Гегсета й Волца частково були знайдені у відкритих базах, частково — в численних витоках паролів. Дані міністра оборони Гегсета журналісти знайшли через комерційний сервіс контактних даних. Там же знайшли мобільний номер і пошту Волца.

За даними журналістів, Габбард виявилась обережнішою й, схоже, заблокувала свої дані в деяких сервісах, які містили інформацію про її колег. Однак її електронна пошта все одно з’являється на сайтах, зокрема WikiLeaks і Reddit.

У розслідуванні наголосили, що це свідчить про нову серйозну вразливість у системі безпеки Вашингтона. Через ці загальнодоступні дані ворожі спецслужби могли б отримати доступ до пристроїв і переписки шляхом встановлення шпигунських програм. Не виключено, що іноземні агенти могли стежити за спілкуванням, коли Габбард, Волц і Гегсет вели обговорення військового удару у чаті Signal.

Наразі незрозуміло, чи обговорення велося саме через акаунти Signal, прив’язані до приватних номерів, а Габбард відмовилася давати коментарі. Водночас журнал встановив, що станом на середу, 26 березня, прив’язані до Signal номери Габбард і Волца все ще були доступні онлайн.

Журналісти додали, що проінформували Габбард, Волца та Гегсета щодо інформації. Також вони не перевіряли, чи паролі до електронних скриньок все ще працюють.

24 березня Дональд Трамп в соцмережі Truth Social розкритикував власний портрет художниці Сари Бордман, який знаходиться у Капітолії штату Колорадо.