В сеть "слили" номера телефонов и даже пароли высокопоставленных чиновников администрации Трампа, — Spiegel

Контактные данные Габбард, Гегсета и Волца частично были найдены в открытых базах, частично — в многочисленных утечках паролей. Данные министра обороны Гегсета журналисты нашли через коммерческий сервис контактных данных.

Related video

Личные данные, электронные адреса и даже пароли высокопоставленных чиновников администрации президента США Трампа оказались в открытом доступе. Об этом говорится в расследовании немецкого журнала Der Spiegel.

Так, в сеть попали данные советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Волца, министра обороны Пита Гегсета и координатора разведки Талси Габбард. Издание пишет, что эти данные были получены через коммерческие поисковые системы людей и обнародованные в сети данные пользователей.

Многие из этих номеров и адресов до сих пор активно используются и связаны с аккаунтами в социальных сетях Instagram, LinkedIn, Dropbox и приложениями для трекинга физической активности.

Телефонные номера соответствуют профилям в WhatsApp и Signal. Многие из этих номеров и адресов до сих пор активно используются. Они связаны с аккаунтами в социальных сетях Instagram, LinkedIn, Dropbox и приложениями для трекинга физической активности.

Контактные данные Габбард, Гегсета и Волца частично были найдены в открытых базах, частично — в многочисленных утечках паролей. Данные министра обороны Гегсета журналисты нашли через коммерческий сервис контактных данных. Там же нашли мобильный номер и почту Волца.

По данным журналистов, Габбард оказалась осторожнее и, похоже, заблокировала свои данные в некоторых сервисах, которые содержали информацию о ее коллегах. Однако ее электронная почта все равно появляется на сайтах, в частности WikiLeaks и Reddit.

В расследовании отметили, что это свидетельствует о новой серьезной уязвимости в системе безопасности Вашингтона. Через эти общедоступные данные враждебные спецслужбы могли бы получить доступ к устройствам и переписке путем установки шпионских программ. Не исключено, что иностранные агенты могли следить за общением, когда Габбард, Волц и Гегсет вели обсуждение военного удара в чате Signal.

Пока непонятно, велось ли обсуждение именно через аккаунты Signal, привязанные к частным номерам, а Габбард отказалась давать комментарии. В то же время журнал установил, что по состоянию на среду, 26 марта, привязанные к Signal номера Габбард и Волца все еще были доступны онлайн.

Журналисты добавили, что проинформировали Габбард, Волца и Гегсета об информации. Также они не проверяли, работают ли пароли к электронным ящикам все еще.

24 марта Дональд Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал собственный портрет художницы Сары Бордман, который находится в Капитолии штата Колорадо.