ЗС РФ розпочали механізований наступ біля Вугледара: деталі від офіцера ЗСУ (карта)

Російські військові не штурмують Вугледар на Донбасі в лоб через особливості місцевості. В ексклюзивному коментарі Фокусу офіцер ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, що окупанти наступають з флангів протягом останніх трьох тижнів.

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Збройні сили Російської Федерації штурмують за допомогою бронетехніки в районі Водяного на Вугледарському напрямку Донецької області. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму Telegram.

"Штурм близько 4 одиниць броні на Вугледарському напрямку в районі н.п. Водяне. Важкі дні для Курахівського та Вугледарського напрямків, багато накатів саме технікою", — сказав "Алекс".

Український військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман" також підтвердив штурми ворога на Вугледарському напрямку.

"Знову механізовані штурми в напрямку Вугледару", — зауважив Станіслав Бунятов.

Офіцер ЗСУ з позивним "Алекс" у коментарі Фокусу розповів, що наразі російські військові штурмують з напрямку Водяного до Богоявленки на Вугледарському напрямку.

"Йде зараз штурм з напрямку, я так розумію, Водяного до Богоявленки. Там зафіксовано, принаймні моїми товаришами, це чотири одиниці техніки, можливо більше", — сказав "Алекс".

За його словами, росіяни не штурмують Вугледар в лоб через особливості місцевості, висоту. Зокрема, через це такий наступ не є ефективним, ворог зрозумів це з початку війни. В останні три тижні окупанти йдуть у штурм з флангів.

"Вони (ЗС РФ, — ред.) стараються штурмувати в основному технікою. Піхотні штурми не переважають, в основному механізовані штурми з застосуванням танків та бойових машин піхоти", — додав офіцер.

Наступ ЗС РФ біля Вугледара

Нагадаємо, 10 вересня командир взводу 72-ї бригади з позивним "Оскар" розповів, що для ЗС РФ Вугледар на Донбасі — це ключова точка, що не дає продовжити подальший наступ. Він зауважив, що противник намагається закидати десант у тил передових позицій Сил оборони, аби перерізати лінії забезпечення.

12 вересня офіцер ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що на Курахівському напрямку Донецької області противник втратив колону техніку. Бійцям 46-ї окремої аеромобільної бригади вдалося зупинити ворожий штурм населеного пункту Гостре.