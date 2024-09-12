"Стабілізаційні дні": ЗСУ під Кураховим перемолотили колону РФ з 26 одиниць техніки

Вціліла ворожа техніка накивала п'ятами з поля бою. Піхота встигла забігти в населений пункт, але її звідти швидко вибили.

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На Курахівському напрямку російські окупанти втратили колону техніки. Її з землею зрівняли бійці ЗСУ. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

"26 одиниць ворожої техніки сьогодні штурмували населений пункт Гостре на Курахівському напрямку. 19 одиниць знищено, 7 одиниць техніки втекли з поля бою", — проінформував він.

"Алекс" повідомив, що над утилізацією військової техніки РФ працювали бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади.

"Стабілізаційні дії тривають", — резюмував він.

Інший боєць ЗСУ Станіслав Бунятов повідомив, що бійці ЗСУ відбили наступ росіян на Гостре.

"Хлопці відбили наступ на Гостре, знищили купу техніки та вибили залишки піхоти, яка забігла, з населеного пункту", — проінформував він.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 12 вересня повідомлялося, що на Курахівському напрямку російські окупанти атакували 33 рази у бік Желанного Першого, Українського, Олександрополя, Георгіївки та Костянтинівки. 27 спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Деякі бої на момент зведення ще тривали. За повідомленням Генштабу, найспекотніша ситуація склалася біля Георгіївки.