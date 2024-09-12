"Стабилизационные дни": ВСУ под Курахово перемолотили колонну РФ из 26 единиц техники

Уцелевшая вражеская техника ушла с поля боя. Пехота успела забежать в населенный пункт, но ее оттуда быстро выбили.

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На Кураховском направлении российские оккупанты потеряли колонну техники. Ее с землей сравняли бойцы ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

"26 единиц вражеской техники сегодня штурмовали населенный пункт Острое на Кураховском направлении. 19 единиц уничтожено, 7 единиц техники сбежали с поля боя", — проинформировал он.

"Алекс" сообщил, что над утилизацией военной техники РФ работали бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады.

"Стабилизационные действия продолжаются", — резюмировал он.

Другой боец ВСУ Станислав Бунятов сообщил, что бойцы ВСУ отбили наступление россиян на Острое.

"Ребята отбили наступление на Острое, уничтожили кучу техники и выбили остатки забежавшей пехоты из населенного пункта", — проинформировал он.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 12 сентября сообщалось, что на Кураховском направлении российские оккупанты атаковали 33 раза в сторону Желанного Первого, Украинского, Александрополя, Георгиевки и Константиновки. 27 попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбито. Некоторые бои на момент сводки еще продолжались. По сообщению Генштаба, самая жаркая ситуация сложилась возле Георгиевки.