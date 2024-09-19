ЗС РФ просунулися біля 5 населених пунктів на Донбасі та в Курській області, — DeepState (мапи)

Також у Генштабі ЗСУ заявили, що загалом від початку доби відбулося 153 бойових зіткнення. Понад 50% від загальної кількості боїв відбулося на Покровському та Курахівському напрямках.

Related video

Російські війська просунулися в 5 населених пунктах на сході України і в Курській області. Про це повідомили аналітики групи DeepState у ніч на 19 вересня.

За словами аналітиків, окупанти мали успіх біля Обухівки в Курській області Росії, а також біля Піщаного, Марфополя, Українського та Залізного.

Бої біля Обухівки Фото: DeepState

Бої біля Піщаного Фото: DeepState

Бої біля Українська Фото: DeepState

Бої біля Залізного Фото: DeepState

Також у Генштабі ЗСУ у вечірньому звіті 18 вересня заявили, що загалом від початку доби відбулося 153 бойових зіткнення. Українські війська продовжують давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневої поразки. Понад 50% від загальної кількості боїв відбулося на Покровському та Курахівському напрямках.

"Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару з використанням однієї ракети, 59 авіаударів, скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 532 дрони-камікадзе і здійснили майже 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", — ідеться в повідомленні.

Раніше у ЗСУ заявили, що окупанти на Харківщині перейшли в оборону і "підніжний корм". Представник ОТГВ "Харків" Віталій Саранцев розповів, що у ЗС РФ "дуже погано" складається з логістикою. Через ці проблеми ворог зіткнувся з отруєннями, які змушують бійців здаватися в полон.

Також Фокус писав, що РФ формує новий штурмовий загін біля Суджі, щоб вибити ЗСУ з Курської області. На базі новоствореного 44 армійського корпусу Росії збирають зведений штурмовий загін, який складатиметься зі штурмових рот різних частин.