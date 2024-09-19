ВС РФ продвинулись у 5 населенных пунктов на Донбассе и в Курской области, — DeepState (карты)

Также в Генштабе ВСУ заявили, что всего с начала суток произошло 153 боевых столкновений. Более 50% от общего числа боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

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Российские войска продвинулись в 5 населенных пунктах на востоке Украины и в Курской области. Об этом сообщили аналитики группы DeepState в ночь на 19 сентября.

По словам аналитиков, оккупанты имели успех возле Обуховки в Курской области России, а также у Песчаного, Марфополя, Украинского и Железного.

Бои возле Обуховки Фото: DeepState

Бои возле Песчаного Фото: DeepState

Бои возле Украинска Фото: DeepState

Бои возле Железного Фото: DeepState

Также в Генштабе ВСУ в вечернем отчете 18 сентября заявили, что всего с начала суток произошло 153 боевых столкновений. Украинские войска продолжают давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. Более 50% от общего числа боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

"Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар с использованием одной ракеты, 59 авиаударов, сбросив 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 532 дрона-камикадзе и произвели почти 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам", — сказано в сообщении.

Ранее в ВСУ заявили, что оккупанты в Харьковской области перешли в оборону и "подножный корм". Представитель ОТГВ "Харьков" Виталий Саранцев рассказал, что у ВС РФ "очень плохо" складывается с логистикой. Из-за этих проблем враг столкнулся с отравлениями, которые заставляют бойцов сдаваться в плен.

Также Фокус писал, что РФ формирует новый штурмовой отряд возле Суджи, чтобы выбить ВСУ из Курской области. На базе новосозданного 44 армейского корпуса России собирают сводный штурмовой отряд, который будет состоять из штурмовых рот различных частей.