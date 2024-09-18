На базе новосозданного 44 армейского корпуса России собирают сводный штурмовой отряд, который будет состоять из штурмовых рот различных частей.

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ВС РФ в Курской области начали формировать штурмовой отряд в районе города Суджа, цель которого — выбить ВСУ из Курской области. Об этом сообщают в расследовательском сообществе Еѵосіатіоп.info.

По информации расследователей, на базе новосозданного 44-го армейского корпуса России собирают сводный штурмовой отряд, который состоит из штурмовых рот различных частей.

Местом его размещения определено село Большое Солдатское, которое расположено в 20 километрах от Суджи.

Созданием нового подразделения лично занимается замкомандующего группировки войск "Север" генерал-лейтенант Эседулла Абачев Ожидается, что подготовка будет завершена к началу октября, сразу после чего рашисты планируют активизировать наступательные действия в Курской области.

Генерал-лейтенант Эседулла Абачев

"44-й армейский корпус в свое время собирался не только из граждан России, но и из мигрантов", — отметили в сообществе.

Справка: проект Evocation это база российских пропагандистов и пособников оккупационного режима, основанная на информации от добровольцев. Здесь публикуют информацию о военных преступниках ВС РФ с адресами их проживания, данными семьи, биографиями.

Напомним, что десантники ВСУ в Курской области"насыпали" российским "ВДВшникам". Противник заскочил на боевой машине с десантом в село, зная, что его контролируют украинские силы.