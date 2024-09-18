РФ формирует новый штурмовой отряд возле Суджи, чтобы выбить ВСУ из Курской области (инфографика)
На базе новосозданного 44 армейского корпуса России собирают сводный штурмовой отряд, который будет состоять из штурмовых рот различных частей.
ВС РФ в Курской области начали формировать штурмовой отряд в районе города Суджа, цель которого — выбить ВСУ из Курской области. Об этом сообщают в расследовательском сообществе Еѵосіатіоп.info.
По информации расследователей, на базе новосозданного 44-го армейского корпуса России собирают сводный штурмовой отряд, который состоит из штурмовых рот различных частей.
Местом его размещения определено село Большое Солдатское, которое расположено в 20 километрах от Суджи.
Созданием нового подразделения лично занимается замкомандующего группировки войск "Север" генерал-лейтенант Эседулла Абачев Ожидается, что подготовка будет завершена к началу октября, сразу после чего рашисты планируют активизировать наступательные действия в Курской области.
"44-й армейский корпус в свое время собирался не только из граждан России, но и из мигрантов", — отметили в сообществе.
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Напомним, что десантники ВСУ в Курской области"насыпали" российским "ВДВшникам". Противник заскочил на боевой машине с десантом в село, зная, что его контролируют украинские силы.