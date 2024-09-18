РФ формує новий штурмовий загін біля Суджі, щоб вибити ЗСУ з Курської області (інфографіка)

На базі новоствореного 44 армійського корпусу Росії збирають зведений штурмовий загін, який буде складатися зі штурмових рот різних частин.

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ЗС РФ в Курській області почали формувати штурмовий загін в районі міста Суджа, мета якого — вибити ЗСУ з Курської області. Про це повідомляють у розслідувальній спільноті Еvocation.info.

За інформацією розслідувачів, на базі новоствореного 44-го армійського корпусу Росії збирають зведений штурмовий загін, який складається зі штурмових рот різних частин.

Місцем його розміщення визначено село Велике Солдатське, яке розташоване за 20 кілометрів від Суджі.

Створенням нового підрозділу особисто займається замкомандувача угрупування військ "Північ" генерал-лейтенант Еседулла Абачев Очікується, що підготовку буде завершено до початку жовтня, одразу після чого рашисти планують активізувати наступальні дії в Курській області.

Генерал-лейтенант Еседулла Абачев

"44-й армійський корпус свого часу збирався не лише з громадян Росії, а й з мігрантів", — зазначили у спільності.

Довідка: проєкт Evocation це база російських пропагандистів і посібників окупаційного режиму, заснована на інформації від добровольців. Тут публікують інформацію про воєнних злочинців ЗС РФ з адресами їхнього проживання, даними родини, біографіями.

Нагадаємо, що десантники ЗСУ в Курській області "насипали" російським "ВДВшникам". Противник заскочив на бойовій машині з десантом в село, знаючи, що його контролюють українські сили.