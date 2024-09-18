ЗС РФ активно штурмують на Покровському та Курахівському напрямках: зафіксовано 100 атак, деталі

За словами військових, на Донбасі не зупиняються атаки, однак українським військам вдається тримати оборону.

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Російські війська не припиняють штурмові дії на Покровському напрямку. Зараз під контролем ворога перебуває більша частина селища Гродівка, а ЗС РФ намагаються брати штурмом західну частину населеного пункту. Про це повідомив військовий із позивним "Мучной".

Він додав, що українським військам вдається тримати Лисівку. Українські військові постійно посилюють оборону для відбиття ворожих атак.

"Частина терикона Українська вже за ворогом, далі за ним ми тримаємо оборону, ворог буде накопичуватися та просуватися в напрямку Цукурине тим самим заходячи з південного флангу до Селидового", — зазначив "Мучной.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" зауважив, що на кожному напрямку своя специфіка боїв.

"Якщо на Покровському чисто піхотні штурми, на Курахівському великі механізовані штурми по більше 10 одиниць техніки, то на Вугледарському малі групи піхоти за підтримки техніки (до 5-6 одиниць)", — додав він.

За словами "Алекса", на Катеринівку зараз рухається 6 одиниць техніки ворога. На цьому напрямку тривають бої.

Інформацію про бої підтвердив і доброволець 24-ї ОШБ "Айдар" із позивним "Осман" Станіслав Бунятов.

"На Катеринівку (Вугледарський) зранку механізовані накати, поки відбиваємо", — повідомив він.

За інформацією Генерального штабу України, протягом минулої доби загалом зафіксовано 194 бойових зіткнення. Зокрема, 51 атака була зафіксована на Покровському напрямку. Найбільша їх концентрація була поблизу Гродівки та Новогродівки. Також було відбито 49 атак на Курахівському напрямку, зокрема в напрямку Цукуриного та Катеринівки.

Зазначимо, що в ніч на 18 вересня Росія також атакувала Україну ракетами та "Шахедами". Внаслідок цієї атаки є декілька жертв, а також постраждали цивільна та енергетична інфраструктура в регіонах. Відомо, що під час атаки в Запорізькій області загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення.