Є загиблі та поранені: росіяни масовано атакували Запорізьку область

Як заявив голова ОВА Іван Федоров, постраждала Камишівська громада, де було пошкоджено кілька приватних будинків та інфраструктурний об'єкт.

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Увечері 17 вересня російські війська атакували Запорізьку область. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у себе в Telegram.

За його словами, внаслідок атаки загинуло двоє людей. Також ще п'ятеро людей дістали поранення.

"Постраждала Камишівська громада. Там понівечено кілька приватних будинків та інфраструктурний об'єкт. Попередньо, двоє людей загинули, 5 — поранені. Зараз триває пошук людей під завалами", — написав він.

Атака на Запоріжжя Фото: Скриншот

Атака БПЛА на Україну: що відомо

У ніч на 18 вересня ЗС РФ почали масовану атаку БПЛА на Україну. Так, про безпілотники в Херсонській і Миколаївській областях Повітряні сили ЗСУ повідомили ще о 22:19 вечора. Пізніше дрони були виявлені в Сумській, Полтавській областях. Повітряна тривога продовжила поширюватися регіонами.

О 03:05 у Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу сил ППО біля столиці. Також БПЛА фіксували в Чернігівській, Черкаській, Одеській, Кіровоградській та інших областях.

На момент публікації новини атака дронів триває.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ вдарили авіабомбами по Харкову. Російські окупанти вдарили по місцю, де ліквідували пожежу рятувальники. За даними ЗМІ, двоє з них втратили кінцівки у власне професійне свято.

Також Фокус писав, що РФ знищує Суми за 30 км від лінії боїв під Курськом. Жителі прикордонних регіонів Сумської області залишаються без світла, зв'язку і води після чергового удару ЗС РФ, розповіли на "Радіо Свобода". Ударів побільшало з серпня, коли почався прорив у Курську область.