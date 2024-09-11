Уцелел только "хвост": в РФ школьники сожгли вертолет Ми-8, им пообещали 5 миллионов (фото)

На аэродроме РФ в Ноябрьске сгорел вертолет Ми-8, стоимостью почти 300 млн руб., утверждают журналисты. Поджог совершили двое несовершеннолетних, которым якобы пообещали за это 5 млн руб. Ребят задержали, потому что они обратились к врачам из-за ожогов, полученных во время диверсии.

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Двое российских школьников намеренно сожгли вертолет Ми-8, который стоял на аэродроме в городе Ноябрьск в Ямало-Ненецком округе РФ. Поджигатели были неосторожны, поэтому получили ожоги и обратились к врачам. Между тем вертолет полностью сгорел, хотя его и заливали пожарной пеной. О деталях чрезвычайного происшествия на российской территории рассказали в Telegram-канале Baza.

Журналисты Baza со ссылкой на собственные источники сообщили об инциденте в аэропорту "Ноябрьск". Как выяснилось, в ночь на 11 сентября здесь дотла сгорел вертолет Ми-8. Ответственные за это — двое школьников в возрасте 13 и 14 лет. Школьники получили задание от неизвестного лица, которое пообещало им 5 млн руб. (около 36 тыс. долл. по курсу НБУ) за уничтожение российской техники. Подростки согласились на предложение и пришли в аэропорт с канистрой горючего вещества. Этим веществом они облили вертолет, а перед диверсией решили покурить сигареты. Затем попытались поджечь устройство, но от первой сигареты оно не загорелось. Тогда бросили вторую, но вспышка была настолько сильной, что ребята получили ожоги, говорится в заметке Baza.

На фото с места событий видим остатки вертолета, залитого пожарной пеной. На месте кабины и винтов видно пустоту, а от огня уберегли только хвост Ми-8.

Пожар в РФ — последствия поджога вертолет Ми-8 в Ноябрьске в РФ Фото: Baza

Школьников, ответственных за поджог, задержали, рассказали журналисты. Дети обратились за помощью к врачам, а те вызвали правоохранителей. Во время допроса выяснилось, что за диверсию с Ми-8, который стоит около 250 млн руб., им пообещали 5 млн руб. Были и другие, более дешевые, "заказы". Например, им якобы заплатили 30 тыс. руб. за поджог башни мобильной связи. Baza не сообщила, действительно ли подростки получили выплаты за совершенные диверсии.

Пожар в РФ — как выглядит вертолет Ми-8 после поджога Фото: Baza Пожар в РФ — последствия поджога Ми-8 в Ноябрьске 11 сентября Фото: Telegram

В Telegram-канале регионального управления Следственного комитета РФ по Ямало-Ненецкому округу пока нет сообщений об инциденте с Ми-8. Событие также не комментировал губернатор Дмитрий Артюхов. О поджоге написали в местном канале "Ямал-Медиа": авторы отметили, что подростки получили ожоги легкой степени тяжести.

Расстояние от границ Украины до регионального аэродрома "Ноябрьск" — более 2 700 км. Между тем глава ГУР Минобороны 6 сентября сообщил, что Силы обороны имеют дальнобойные дроны, способные достать на максимальное расстояние 1 800 км.

Отметим, в январе Фокус писал о диверсии на железной дороге РФ в Нижнем Тагиле. Неизвестные лица подложили взрывчатку в емкость для перевозки топлива. Взрыв был такой силы, что пробил отверстие в сантиметровом слое металла, свидетельствуют кадры с места событий.

Напоминаем, в мае издание The Guardian опубликовало результаты расследования серии поджогов в Великобритании, Германии и других странах Европы. В августе Фокус собрал информацию о том, как россияне вербуют украинскую молодежь для поджогов авто военнослужащих.