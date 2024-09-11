Вцілів лише "хвіст": у РФ школярі спалили вертоліт Мі-8, їм пообіцяли 5 мільйонів (фото)

На аеродромі РФ у Ноябрську згорів вертоліт Мі-8, вартістю майже 300 млн руб, стверджують журналісти. Підпал вчинили двоє неповнолітніх, яким нібито пообіцяли за це 5 млн руб. Дітлахів затримали, бо вони звернулись до лікарів через опіки, отримані під час диверсії.

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Двоє російських школярів навмисно спалили вертоліт Мі-8, який стояв на аеродромі у місті Ноябрськ у Ямало-Ненецькому окрузі РФ. Підпалювачі були необережні, тому отримали опіки і звернулись до лікарів. Тим часом вертоліт повністю згорів, хоч його і заливали пожежною піною. Про деталі надзвичайної події на російській території розповіли у Telegram-каналі Baza.

Журналісти Baza з посиланням на власні джерела повідомили про інцидент в аеропорту "Ноябрськ". Як з'ясувалось, в ніч на 11 вересня тут вщент згорів вертоліт Мі-8. Відповідальні за це — двоє школярів віком 13 та 14 років. Школярі отримали завдання від невідомої особи, яка пообіцяла їм 5 млн руб. (близько 36 тис. дол. за курсом НБУ) за знищення російської техніки. Підлітки погодились на пропозицію і прийшли на летовище з каністрою займистої речовини. Цією речовиною вони облили вертоліт, а перед диверсією вирішили запалити сигару. Потім спробували підпалити пристрій, але від першої сигари він не зайнявся. Тоді кинули другу, але спалах був настільки сильним, що хлопці отримали опіки, ідеться у дописі Baza.

На фото з місця подій бачимо залишки вертольота, залитого пожежною піною. На місці кабіни та гвинтів видно порожнечу, а від вогню вберегли лише хвіст Мі-8.

Пожежа у РФ - наслідки підпалу вертоліт Мі-8 у Ноябрську у РФ Фото: Baza

Школярів, відповідальних за підпал, затримали, розповіли журналісти. Діти звернулись за допомогою до лікарів, а ті викликали правоохоронців. Під час допиту з'ясувалось, що за диверсію з Мі-8, який коштує майже 200 млн руб, їм пообіцяли 5 млн руб. Були й інші, дещо дешевші, "замовлення". Наприклад, їм начебто заплатили 30 тис. руб. за підпал башти мобільного зв'язку. Baza не повідомила, чи підлітки дійсно отримали виплати за скоєні диверсії.

Пожежа у РФ - як виглядає вертоліт Мі-8 після підпалу Фото: Baza Пожежа у РФ - наслідки підпалу Мі-8 у Ноябрську 11 вересня Фото: Telegram

У Telegram-каналі регіонального управління Слідчого комітету РФ у Ямало-Ненецькому окрузі поки що немає повідомлень про інцидент з Мі-8. Подію також не коментував губернатор Дмитро Артюхов. Про підпал написали у місцевому каналі "Ямал-Медиа": автори зауважили, що підлітки отримали опіки легкого ступеня важкості.

Відстань від кордонів України до регіонального аеродрому "Ноябрськ" — понад 2 700 км. Тим часом глава ГУР Міноборони 6 вересня повідомив, що Сили оборони мають далекобійні дрони, здатні дістати на максимальну відстань 1 800 км.

Зазначимо, у січні Фокус писав про диверсію на залізниці РФ у Нижньому Тагілі. Невідомі особи підклали вибухівку у місткість для перевезення палива. Вибух був такої сили, що пробив отвір у сантиметровому шарі металу, свідчать кадри з місця подій.

Нагадуємо, у травні видання The Guardian опублікувало результати розслідування серії підпалів у Великій Британії, Німеччині та інших країнах Європи. У серпні Фокус зібрав інформацію про те, як росіяни вербують українську молодь для підпалів авто військовослужбовців.