Знищення Мі-8 під Донецьком: на борту перебували 20 росіян, — ЗМІ

За даними регіонального видання, серед жертв були двоє жителів Ростовської області. Згодом журналісти відредагували публікацію та прибрали інформацію про 20 росіян, які перебували на борту.

Related video

На борту збитого в районі Донецька військового гелікоптера РФ Мі-8 перебували 20 людей. Серед них — члени екіпажу та поранені окупанти. Про це повідомляє ростовське ЗМІ "Это Ростов новости".

"Вертоліт Мі-8 Росгвардії зазнав аварії поблизу Донецька в середу. Попередньо, він був збитий. Офіційного підтвердження немає. На борту були поранені та екіпаж. 20 людей загинули", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, видання зазначає, що серед загиблих двоє жителів Ростовської області — житель Кам'янська-Шахтинського бортмеханік Іван Пономарьов і командир медичного взводу старший лейтенант Георгій Тагадрян із селища Целіна.

Згодом видання підкоригувало пост і прибрало інформацію про 20 загиблих.

Нагадаємо, що у середу, 31 липня поблизу окупованого Донецька зазнав аварії вертоліт Мі-8 Росгвардії. За попередніми даними, на його борту перебувало 20 людей. Це екіпаж та поранені окупанти, яких транспортував гелікоптер. Усі вони загинули.

Раніше повідомлялося, що в Калузькій області РФ 25 липня впав військовий гелікоптер Мі-28, який повертався з бойового завдання на кордоні з Україною. У Росії його називають одним із найрезультативніших.