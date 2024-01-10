"Дыры пробило насквозь": в РФ показали последствия диверсии на железной дороге в Нижнем Тагиле (видео)

На видео, снятом в российском регионе, можно увидеть сантиметровый слой металла, пробитый взрывчаткой. В некоторых вагонах куски обшивки вывернуты в разные стороны.

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Взрывные устройства, заложенные под железнодорожные платформы в Свердловской области, пробили сквозные отверстия в цистернах для перевозки топлива. У части вагонов погнулись конструкции. Грузовой поезд с несколькими десятками цистерн отогнали на запасной путь — использовать его повторно пока не планируют. О деталях диверсии в глубоком российском тылу говорится на видео, опубликованном украинским блогером и волонтером Сергеем Стерненко в Telegram-канале.

В заметке Стерненко размещено видео, снятое неизвестным гражданином, возможно, в России. В подписи указано, что место событий — Свердловская область, где на днях произошла диверсия на железной дороге. Из какого источника получена запись, не указано.

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На двухминутном видео россиянин показывает девять цистерн для топлива, которые попали под удар "диверсантов". Указывает, что у некоторых цистерн взрывная волна вогнула внутрь или наружу слой металлической оболочки, есть погнутые части конструкции. Некоторым "повезло" меньше — они получили сквозные отверстия: таких цистерн автор записи насчитал три.

Заметно, что толщина пробитого слоя металла — почти 1 см. Автор записи удивляется силе взрыва, который мог такое сделать. Также указывает на некоторые особенности диверсии: по его словам, заряд положили в небольшое углубление между цистернами и железнодорожными платформами, на которых их перевозят.

"Вот вагончики, которые рванули — девять штук. Поделало сквозные дыры — это же какой силы взрыв?! Это шедеврально [показал вывернутые наружу куски металла — ред.]. Будьте бдительны!" — описал свои впечатления житель Свердловской области.

Диверсия в РФ — детали

Отметим, о диверсии в Свердловской области стало известно 8 января. Местные жители сообщили, что произошел взрыв в районе станции Сан-Донато и нефтебазы "Газпрома", расположенной неподалеку. Позже появились видео, на которых российские правоохранители проверяют документы у автомобилистов, в то время как железнодорожные пути перекрыли для движения поездов. Впоследствии росСМИ признали, что произошел "инцидент на железнодорожных путях", но природу инцидента не уточняли.

Ранее в РФ также происходили диверсии, связанные с топливом и железной дорогой. Например, 14 декабря стало известно о взрывах и пожаре возле цистерн "Роснефти" в Воронеже. При этом местные власти уверяли, что никакого инцидента не было и происходят тренировки сил МЧС. 1 декабря произошел ряд взрывов в Бурятии: горело в 15-километровом тоннеле и на станциях, где стояли поезда с горючим.

Напоминаем, украинский эксперт объяснил, чем опасно новое возможное оружие РФ — реактивные дроны-камикадзе Shahed-238. Между тем российские производители сообщили, что якобы готовы предоставить ВС РФ новейшие планирующие авиабомбы "Дрель", способные достать установки ПВО.