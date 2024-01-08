"Был некий хлопок": что известно о взрыве возле нефтебазы в российском Нижнем Тагиле (фото)

По данным журналистов, на выезде из ближайшего с ЧП города ввели полную проверку всех автомобилей. Останавливают каждую машину, проверяют документы водителей и пассажиров.

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В российском городе Нижний Тагил Свердловской области произошел взрыв на железной дороге. О возможной диверсии сообщает российское издание "TagilCity.ru".

"В Нижнем Тагиле на железнодорожных путях в понедельник произошел взрыв. Предположительно, могло сработать взрывное устройство. Пострадавших нет, движение поездов приостановлено", — говорится в публикации.

Предполагаемый взрыв случился на местной железнодорожной станции с названием "Сан-Донато" (не путать с муниципалитетом в Ломбардии). Российские СМИ пишут, что могло сработать взрывное устройство, а поблизости нашли еще одно неразорвавшееся.

По данным Sota, взорвалась железнодорожная цистерна. Известно, что возле станции "Сан-Донато" находится нефтебаза. Спасательные службы проверяют сообщения о взрыве. По предварительной версии, пишет Baza, под цистерной сработало взрывное устройство, говорится в публикации.

В Уральской транспортной прокуратуре подтвердили информацию.

"Был некий хлопок. Пока деталей нет, устанавливается вся информация", — рассказал собеседник ТАСС.

В ведомстве сообщили, что люди и инфраструктура не пострадали. Проводятся следственные мероприятия, приостановлено движение некоторых поездов.

В антитеррористической комиссии Свердловской области подтвердили эти сообщения.

"В результате инцидента схода железнодорожных вагонов не произошло, повреждений железнодорожного полотна не зафиксировано", — говорится в публикации.

Российское региональное издание "TagilCity.ru" ссылается на данные оперативных служб, согласно которым "в 16:30 по местному времени на железнодорожных путях вблизи станции Сан-Донато под Нижнем Тагилом произошел хлопок".

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Представители профильных ведомств устраняют последствия инцидента. На место прибыли специалисты по разминированию, территорию вместе с пешеходным мостом оцепили.

Однако жителей находящихся поблизости домов не эвакуируют.

"На выезде из города Нижнего Тагила (ближайший к месту ЧП) ведется тотальная проверка всех автомобилей. Люди в форме и касках останавливают каждый автомобиль, проверяют документы водителей и даже пассажиров", — говорится в публикации.

Напомним, что после обстрела Запорожья 8 января пострадавшим провели ампутации. Глава ОВА Юрий Малашко сообщил, что областной центр атаковали ракетами С-400 и "Искандер". Всего было 5 взрывов — спасатели продолжают ликвидировать последствия.

Также Фокус в своем материале сообщал, что городам Украины стоит подготовиться, поскольку РФ перешла к террору мирных граждан.