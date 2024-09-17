В РФ в районе золотодобывающего участка разбился вертолет с бизнесменами: подробности (фото)

Вертолет с тремя людьми на борту пропал с радаров вечером во вторник, 16 сентября, когда делал облет Зейского района Амурской области. Впоследствии экипаж подал аварийный сигнал, а затем окончательно перестал выходить на связь.

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В Амурской области России произошла авиакатастрофа с участием легкого многоцелевого вертолета Robinson R66. Это произошло во время облета золотодобывающего участка. Об автокатастрофе сообщает российское издание "Вечерняя Москва".

Вертолет Robinson R66 принадлежит компании, которая занимается добычей россыпного драгоценного металла.

Так, вертолет с тремя людьми на борту пропал с радаров вечером во вторник, 16 сентября, когда делал облет Зейского района Амурской области. Впоследствии экипаж подал аварийный сигнал, а затем окончательно перестал выходить на связь.

МЧС России организовало спасательную операцию. Пропавший вертолет искали 20 человек, а территорию обследовали также с помощью вертолета Ми-8Т авиакомпании "МостАвиа".

17 сентября спасатели поймали в 100 километрах от города Зея сигнал радиомаяка и вскоре нашли обломки пропавшего воздушного судна, а также тела трех человек, находившихся на борту — они все работники ООО "Хергу" — одного из лидеров по добыче рассыпного драгоценного металла в Амурской области. Сам борт принадлежал компании. Предварительно авиакатастрофа произошла в тайге в районе села Золотая Гора.

Фото: Соцсети

Погибшими оказались двое сотрудников компании 40 и 50 лет, а также пилот.

Список погибших в результате авиакатастрофы:

1. Юрий Барабаш — пилот;

2. Микаэл Арутюнян — владелец ООО "Хергу";

3. Шерам Товмасян — сотрудник ООО "Хергу".

По факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна" (статья 263 УК РФ).

Фото: Соцсети

Предварительно причиной крушения воздушного судна названа техническая неисправность, пишет Telegram-канал Shot. В администрации Зейского округа рассказали, что полет не зарегистрирован.

Напомним, что 6 сентября сообщалось, что вертолет Merlin Mk4, который используется морской пехотой Великобритании, упал в пролив Ла-Манш во время ночных летных учений с кораблем "Королева Елизавета" у побережья графства Дорсет.