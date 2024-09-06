В Ла-Манш упал вертолет ВМФ Великобритании: один из пилотов разбился

Как отметили журналисты, последний раз авария с вертолетом Merlin Mk4 произошла еще в 2010 году в Афганистане.

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Вертолет Merlin Mk4, который используется морской пехотой Великобритании, упал в пролив Ла-Манш во время ночных летных учений с кораблем "Королева Елизавета" у побережья графства Дорсет. Об этом пишет The Independent.

Сам инцидент произошел в среду 4 сентября.

На борту вертолета находилось трое членов экипажа. Один военнослужащий Королевских ВМС погиб, еще двоих спасли и доставили в больницу без серьезных травм.

Тело погибшего военнослужащего уже нашли и идентифицировали, но имя пока не разглашают.

"Инцидент произошел с вертолетом Merlin Mk4 в Ла-Манше вблизи Дорсета, который упал во время проведения ночных летных учений с кораблем ВМС Королевы Елизаветы. Других погибших или серьезных травм не было", — говорится в заявлении Королевского военно-морского флота.

Министр обороны Великобритании Джон Хили назвал новость о гибели "действительно ужасной" и пообещал "полное расследование" того, как произошла роковая авария.

Журналисты также отметили, что недавно вертолет Mk4 модернизировали и добавили быстросъемный трос для быстрого развертывания спецподразделений из главной двери кабины.

По данным издания, Mk4 имеет исключительные показатели безопасности, а последней аварией была тяжелая посадка в Афганистане еще в 2010 году, когда он состоял на вооружении Королевских военно-морских сил.

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