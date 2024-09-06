У Ла-Манш впав гелікоптер ВМФ Великої Британії: один з пілотів розбився

Як зазначили журналісти, останнього разу аварія з гелікоптером Merlin Mk4 сталась ще у 2010 році в Афганістані.

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Гелікоптер Merlin Mk4, який використовується морською піхотою Великої Британії, впав у протоку Ла-Манш під час нічних льотних навчань з кораблем "Королева Єлизавета" біля узбережжя графства Дорсет. Про це пише The Independent.

Сам інцидент стався у середу 4 вересня.

На борту гелікоптера перебувало троє членів екіпажу. Один військовослужбовець Королівських ВМС загинув, ще двох врятували та доставили до лікарні без серйозних травм.

Тіло загиблого військовослужбовця вже знайшли та ідентифікували, але ім'я поки що не розголошують.

"Інцидент стався з вертольотом Merlin Mk4 в Ла-Манші поблизу Дорсета, який впав під час проведення нічних льотних навчань з кораблем ВМС Королеви Єлизавети. Інших загиблих або серйозних травм не було", — йдеться у заяві Королівського військово-морського флоту.

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі назвав новину про загибель "справді жахливою" і пообіцяв "повне розслідування" того, як сталася фатальна аварія.

Журналісти також зазначили, що нещодавно вертоліт Mk4 модернізували та додали швидкознімний трос для швидкого розгортання спецпідрозділів з головних дверей кабіни.

За даними видання, Mk4 має виняткові показники безпеки, а останньою аварією була важка посадка в Афганістані ще у 2010 році, коли він перебував на озброєнні Королівських військово-морських сил.

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