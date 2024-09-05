Не утоплення: названо причину смерті глави Morgan Stanley і його дружини після аварії суперяхти

За словами експертів, у пасажирів, які опинилися всередині яхти під час катастрофи, не було можливості врятуватися.

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70-річний голова банку Morgan Stanley International Джонатан Блумер, його дружина Джуді, а також нью-йоркський адвокат Кріс Морвілло і його партнер Неда, які загинули під час аварії суперяхти Bayesian технологічного магната Майка Лінча, не потонули, а задихнулися. Такого висновку дійшли судмедексперти після розтину їхніх тіл у лікарні Policlinico в Палермо, повідомляє The Independent з посиланням на La Republica.

У легенях, шлунках і трахеях усіх чотирьох жертв не було води. Це підвищує ймовірність того, що вони могли бути у свідомості, коли яхта пішла на дно.

За інформацією видання, СМЕ припускає, що вони задихнулися після того, як у повітряній бульбашці під палубою, що утворилася після затоплення судна, закінчився кисень. У пасажирів не було шансів вижити, оскільки така бульбашка не могла бути великою і швидко б наповнилася вуглекислим газом.

Шестеро із семи загиблих на яхті рано вранці 19 серпня були пасажирами судна. Ще одна жертва — шеф-кухар яхти Рекальдо Томас. Його тіло знайшли незабаром після трагедії недалеко від місця, де затонув вітрильник.

П'ять тіл водолази виявили в одному місці, і тільки труп 18-річної Ханни Лінч був в іншій каюті.

Італійські ЗМІ також стверджували, що мати Ханни і дружина Майка Лінча, Анджела Бакарес, спустилися під палубу, щоб розбудити їх і повідомити, що судно ось-ось затоне. Вона вижила разом із 14 іншими людьми, яких вдалося врятувати. Розтин тіл її дочки і чоловіка проведуть 6 вересня.

Три члени екіпажу, включно з новозеландським шкіпером Джеймсом Катфілдом, британським головним механіком Тімом Паркером Ітоном і громадянином країни Метью Гріффітсом, перебувають під слідством за спричинення катастрофи і ненавмисне вбивство.

Тим часом охоронець Майка Лінча, який стежив за його безпекою під час судового процесу в Сан-Франциско, пообіцяв йому піклуватися про його дружину і другу дочку.

Раніше Фокус писав, що дружина мільйонера, зниклого після аварії яхти, розповіла про перші хвилини катастрофи.