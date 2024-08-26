Капітан затонулої супер'яхти Bayesian став підозрюваним: деталі
Джеймса Катфілда допитали двічі. Спочатку — як свідка, але після вивчення всіх відомих на сьогодні даних, його перевели в статус підозрюваного та знову допитали.
51-річний Джеймс Катфілд, капітан 56-метрової вітрильної супер'яхти Bayesian, що затонула після удару водяного смерчу рано-вранці 19 серпня біля берегів Палермо, став підозрюваним у справі про аварію корабля і ненавмисне вбивство семи осіб, пише ресурс Euro News.
Це сталося після того, як головний прокурор Амброджо Картозіо в місті Терміні-Імерезі заявив 24 серпня, що "імовірно, було скоєно злочини", додає Sky News.
"Ми порушили справу проти невідомих осіб за гіпотезою звинувачення в недбалій аварії корабля і ненавмисному вбивстві. Для мене цілком очевидно, що злочини були скоєні, що це може бути випадок ненавмисного вбивства, але ми зможемо встановити це тільки в тому разі, якщо ви дасте нам час на розслідування", — заявив Картозіо.
Прокурори допитували Катфілда впродовж двох годин 25 серпня, що стало його другим раундом допиту за останній тиждень у межах розслідування катастрофи, що триває. Капітана запитували, чи були відчинені двері, що розділяють відсік тендера і машинне відділення, цікавилися положенням рухомого шверта і точним часом подій, що відбулися.
Досі залишається невизначеність щодо 32-хвилинної затримки між затопленням судна і запуском сигнальної ракети, що попереджає інших про небезпеку.
Слідчі також ставили йому інші запитання, включно зі спілкуванням капітана і члена екіпажу, відповідального за погодні попередження, станом судна і роботою механізму, що використовується для герметизації дверей яхти.
Першого разу Катфілда допитували як свідка, але після загибелі сімох людей, вивчивши обставини затоплення яхти, яку виробник назвав "непотоплюваною", й опитавши інших свідків, правоохоронці перевели його в статус підозрюваного.
27 серпня в Палермо судмедексперти проведуть розтин усіх жертв корабельної аварії. Експертиза, як очікується, триватиме до 29 серпня. Наразі два тіла зберігаються в інституті судової медицини місцевої університетської лікарні, а решта п'ять — на місцевому кладовищі Ротолі.
На момент аварії на борту яхти, що належала Анджелі Бакарес, дружині британського техномагната Майка Лінча, перебували 22 людини: 12 пасажирів і 10 членів екіпажу. 15 осіб було врятовано незабаром після трагедії, тіло шеф-кухаря Томаса Рекалдо знайшли недалеко від місця аварії, а шістьох осіб вважали зниклими безвісти. Їхні пошуки тривали до 23 серпня. Усіх їх було знайдено мертвими. Серед загиблих — Майк Лінч і його 18-річна донька Ганна, тіло якої знайшли останньою, нью-йоркський адвокат Лінча Кріс Морвілло і його дружина Нада, голова Morgan Stanley International Джонатан Блумер і його дружина Енн Елізабет.
Останні 16 хвилин
Видання Express з посиланням на італійські ЗМІ опублікувало інформацію про останні хвилини життя вітрильника. Чорна скринька показала, що Bayesian почав "небезпечно" трястися приблизно о 03:50 ранку в понеділок, 19 серпня, вранці. За кілька хвилин якір яхти зламався. Джерело, близьке до розслідування, повідомило, що дані показали, що до 03:59 ранку "не залишилося якоря, який можна було б утримати". Після того, як шторм зірвав швартування Bayesian, яхту протягнуло по воді приблизно на 358 метрів і о 04:00 вона почала набирати воду.
О 04:05 супер'яхта повністю зникла під водою з шістьма пасажирами й одним членом екіпажу всередині. Сигнал лиха нарешті подали за хвилину, сповістивши станцію берегової охорони, найближчу до Понтічелло, найближчого прибережного міста до місця зникнення судна.
Свідки спочатку повідомили, що бачили, як у щоглу Bayesian вдарило "торнадо", але влада пізніше уточнила, що це був водяний смерч. Чиновники думали, що інцидент стався близько 05:00, але тепер AIS, схоже, показує, що це сталося приблизно на годину раніше. 11 пасажирам вдалося покинути яхту, забравшись у надувний рятувальний пліт, що зберігався на палубі Bayesian. Ще чотирьох врятувало судно Sir Robert Baden Powell, яке перебувало неподалік і доставило їх на берег.
Раніше Фокус писав, що дружина мільйонера розповіла про перші хвилини трагедії.