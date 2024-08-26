Капітан затонулої супер'яхти Bayesian став підозрюваним: деталі

Джеймса Катфілда допитали двічі. Спочатку — як свідка, але після вивчення всіх відомих на сьогодні даних, його перевели в статус підозрюваного та знову допитали.

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51-річний Джеймс Катфілд, капітан 56-метрової вітрильної супер'яхти Bayesian, що затонула після удару водяного смерчу рано-вранці 19 серпня біля берегів Палермо, став підозрюваним у справі про аварію корабля і ненавмисне вбивство семи осіб, пише ресурс Euro News.

Це сталося після того, як головний прокурор Амброджо Картозіо в місті Терміні-Імерезі заявив 24 серпня, що "імовірно, було скоєно злочини", додає Sky News.

"Ми порушили справу проти невідомих осіб за гіпотезою звинувачення в недбалій аварії корабля і ненавмисному вбивстві. Для мене цілком очевидно, що злочини були скоєні, що це може бути випадок ненавмисного вбивства, але ми зможемо встановити це тільки в тому разі, якщо ви дасте нам час на розслідування", — заявив Картозіо.

Прокурори допитували Катфілда впродовж двох годин 25 серпня, що стало його другим раундом допиту за останній тиждень у межах розслідування катастрофи, що триває. Капітана запитували, чи були відчинені двері, що розділяють відсік тендера і машинне відділення, цікавилися положенням рухомого шверта і точним часом подій, що відбулися.

Джеймс Катфілд Фото: Facebook

Досі залишається невизначеність щодо 32-хвилинної затримки між затопленням судна і запуском сигнальної ракети, що попереджає інших про небезпеку.

Слідчі також ставили йому інші запитання, включно зі спілкуванням капітана і члена екіпажу, відповідального за погодні попередження, станом судна і роботою механізму, що використовується для герметизації дверей яхти.

Першого разу Катфілда допитували як свідка, але після загибелі сімох людей, вивчивши обставини затоплення яхти, яку виробник назвав "непотоплюваною", й опитавши інших свідків, правоохоронці перевели його в статус підозрюваного.

27 серпня в Палермо судмедексперти проведуть розтин усіх жертв корабельної аварії. Експертиза, як очікується, триватиме до 29 серпня. Наразі два тіла зберігаються в інституті судової медицини місцевої університетської лікарні, а решта п'ять — на місцевому кладовищі Ротолі.

На момент аварії на борту яхти, що належала Анджелі Бакарес, дружині британського техномагната Майка Лінча, перебували 22 людини: 12 пасажирів і 10 членів екіпажу. 15 осіб було врятовано незабаром після трагедії, тіло шеф-кухаря Томаса Рекалдо знайшли недалеко від місця аварії, а шістьох осіб вважали зниклими безвісти. Їхні пошуки тривали до 23 серпня. Усіх їх було знайдено мертвими. Серед загиблих — Майк Лінч і його 18-річна донька Ганна, тіло якої знайшли останньою, нью-йоркський адвокат Лінча Кріс Морвілло і його дружина Нада, голова Morgan Stanley International Джонатан Блумер і його дружина Енн Елізабет.

Останні 16 хвилин

Видання Express з посиланням на італійські ЗМІ опублікувало інформацію про останні хвилини життя вітрильника. Чорна скринька показала, що Bayesian почав "небезпечно" трястися приблизно о 03:50 ранку в понеділок, 19 серпня, вранці. За кілька хвилин якір яхти зламався. Джерело, близьке до розслідування, повідомило, що дані показали, що до 03:59 ранку "не залишилося якоря, який можна було б утримати". Після того, як шторм зірвав швартування Bayesian, яхту протягнуло по воді приблизно на 358 метрів і о 04:00 вона почала набирати воду.

О 04:05 супер'яхта повністю зникла під водою з шістьма пасажирами й одним членом екіпажу всередині. Сигнал лиха нарешті подали за хвилину, сповістивши станцію берегової охорони, найближчу до Понтічелло, найближчого прибережного міста до місця зникнення судна.

Останні хвилини суперяхти Вayesian

Свідки спочатку повідомили, що бачили, як у щоглу Bayesian вдарило "торнадо", але влада пізніше уточнила, що це був водяний смерч. Чиновники думали, що інцидент стався близько 05:00, але тепер AIS, схоже, показує, що це сталося приблизно на годину раніше. 11 пасажирам вдалося покинути яхту, забравшись у надувний рятувальний пліт, що зберігався на палубі Bayesian. Ще чотирьох врятувало судно Sir Robert Baden Powell, яке перебувало неподалік і доставило їх на берег.

Раніше Фокус писав, що дружина мільйонера розповіла про перші хвилини трагедії.