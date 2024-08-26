Капитан затонувшей суперяхты Bayesian стал подозреваемым: детали

Джеймса Катфилда допросили дважды. Сначала – как свидетеля, но после изучения всех известных на сегодня данных, его перевели в статус подозреваемого и снова допросили.

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51-летний Джеймс Катфилд, капитан 56-метровой парусной суперяхты Bayesian, затонувшей после удара водяного смерча рано утром 19 августа у берегов Палермо, стал подозреваемым в деле о кораблекрушении и непредумышленном убийстве семи человек, пишет ресурс Euro News.

Это произошло после того, как главный прокурор Амброджо Картозио в городе Термини-Имерезе заявил 25 августа, что "вероятно, были совершены преступления", добавляет Sky News.

"Мы возбудили дело против неизвестных лиц по гипотезе обвинения в небрежном кораблекрушении и непредумышленном убийстве. Для меня вполне очевидно, что преступления были совершены, что это может быть случай непредумышленного убийства, но мы сможем установить это только в том случае, если вы дадите нам время на расследование", — заявил Картозио.

Прокуроры допрашивали Катфилда в течение двух часов 25 августа, что стало его вторым раундом допроса за последнюю неделю в рамках продолжающегося расследования катастрофы. Капитана спрашивали, была ли открыта дверь тендера, разделяющая отсек тендера и машинное отделение, интересовались положением подвижного шверта и точным время произошедших событий.

Джеймс Катфилд Фото: Facebook

До сих пор остается неопределенность относительно 32-минутной задержки между затоплением судна и запуском сигнальной ракеты, предупреждающей других об опасности.

Следователи также задавали ему другие вопросы, включая общение капитана и члена экипажа, ответственного за погодные предупреждения, состояние судна и работу механизма, используемого для герметизации дверей яхты.

В первый раз Катфилда допрашивали как свидетеля, но после гибели семи человек, изучив обстоятельства затопления яхты, названную производителем "непотопляемой", и опросив других свидетелей, правоохранители перевели его в статус подозреваемого.

27 августа в Палермо судмедэксперты проведут вскрытие всех жертв кораблекрушения. Экспертиза, как ожидается, продлится до 29 августа. В настоящее время два тела хранятся в институте судебной медицины местной университетской больницы, а остальные пять — на местном кладбище Ротоли.

На момент аварии на борту яхты, принадлежавшей Анджеле Бакарес, жене британского техномагната Майка Линча, находились 22 человека: 12 пассажиров и 10 членов экипажа. 15 человек были спасены вскоре после трагедии, тело шеф-повара Томаса Рекалдо нашли недалеко от места крушения, а шесть человек считались пропавшими без вести. Их поиски продолжались до 23 августа. Все они были найдены мертвыми. Среди погибших – Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна, тело которой нашли последним, нью-йоркский адвокат Линча Крис Морвилло и его жена Нада, глава Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена Энн Элизабет.

Последние 16 минут

Издание Express со ссылкой на итальянские СМИ опубликовало информацию о последних минутах жизни парусника. Черный ящик показал, что Bayesian начал "опасно" трястись примерно в 3:50 утра в понедельник, 19 августа, утром. Через несколько минут якорь яхты сломался. Источник, близкий к расследованию, сообщил, что данные показали, что к 3:59 утра "не осталось якоря, который можно было бы удержать". После того, как шторм сорвал швартовку Bayesian, яхту протащило по воде примерно на 358 метров, и в 4 утра она начала набирать воду.

К ​​4:05 суперяхта полностью скрылась под водой с шестью пассажирами и одним членом экипажа внутри. Сигнал бедствия был наконец подан минуту спустя, оповестив станцию ​​береговой охраны, ближайшую к Понтичелло, ближайшему прибрежному городу к месту исчезновения судна.

Последние минуты суперяхты Вayesian

Свидетели первоначально сообщили, что видели, как в мачту Bayesian ударило "торнадо", которое власти позже уточнили, что это был водяной смерч. Чиновники думали, что инцидент произошел около 5 утра, но теперь AIS, похоже, показывает, что это произошло примерно на час раньше. 11 пассажирам удалось покинуть яхту, забравшись в надувной спасательный плот, хранившийся на палубе Bayesian. Еще четверых спасло находящееся неподалеку судно Sir Robert Baden Powell, и доставило их на берег.

Ранее Фокус писал, что жена миллионера рассказала о первых минутах трагедии.