Жертв стало больше: найдены тела еще трех пассажиров, погибших на суперяхте в Италии

Для поиска пропавших без вести задействованы не только люди, но и роботы. Тела пятерых пассажиров уже опознаны.

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Пять тел пассажиров суперяхты Bayesian, затонувшей в результате сильного шторма возле Портичелло, найдены спасателями в ходе операции, которая длится с 19 августа. Накануне Сальво Кочина, директор Агентства гражданской обороны Сицилии, говорил, что два ранее обнаруженных трупа принадлежат британскому миллионеру Майку Линчу и его 18-летней дочери, однако 22 августа издание Daily Mail опубликовало несколько иную информацию.

В эксклюзивном материале таблоид сообщил, что уже опознаны тела пятерых человек из шести пропавших без вести. Подтверждена смерть Майка Линча, председателя Morgan Stanley Джонатана Блумера, его жены Джудит, адвоката из Clifford Chance Кристоферв Морвилло и его жены Неды. А вот поиски Ханны Линч продолжаются.

Сразу после гибели 56-метровой яхты было обнаружено тело шеф-повара из Канады Рекальдо Томаса. 21 августа спасатели нашли труп Майка Линча, первого из шести человек, которые пропали без вести после катастрофы. Еще четыре тела найдены под обломками яхты вечером среды, 21 августа. Пятый труп обнаружили в тот же день поздно вечером, но водолазные группы не смогли доставить его на берег до наступления ночи и извлекли только в четверг, 22 августа.

Суперяхта Bayesian Фото: Yacht Charter Fleet

По информации The Telegraf, яхта лежит нетронутой на правом борту, на глубине 50 метров. С помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов водолазы начали прочесывать обломки Bayesian. По словам береговой охраны, роботы могут использоваться на глубине 300 метров и оснащены "передовыми технологиями для исследования морского дна и записи видео и подробных изображений". Чтобы забраться внутрь судна, пришлось разбить стекло толщиной 3 см.

Поисковые команды описали операцию как "сложную", поскольку водолазы были ограничены 12-минутными подводными сменами, а узкие пространства внутри яхты были загромождены мусором и мебелью. Кроме того, из-за наклона корпуса на 90 градусов "доступ затруднен".

Тем временем в соседнем городе Термини Имерезе прокуроры начали расследование катастрофы. Они попытаются установить, что стало причиной затопления яхты. В частности следователи хотят внимательнее рассмотреть киль судна после того, как водолазы обнаружили, что он был "частично приподнят".

Эксперты предположили, что киль обычно полностью выдвигается для дополнительной устойчивости при столкновении с плохой погодой.

Также правоохранители проверяют, не оставили ли члены экипажа люки открытыми, и изучают меры безопасности на борту.

В Портичелло прибыла группа из четырех британских инспекторов из Отдела расследования морских аварий (MAIB), чтобы осмотреть место затопления. Их задействовали, поскольку судно ходило под флагом Великобритании.

Роскошная яхта, курсировавшая вдоль итальянского побережья, принадлежала компании Revtom, зарегистрированной на жену Линча Анджелу Бакарес. Торнадо над водой, известный как водяной смерч, обрушился на парусник стоимостью 30 миллионов фунтов стерлингов 19 августа в 5 часов утра, когда судно стояло, пришвартованное на ночь, у рыбацкой деревни Портичелло в 10 милях к востоку от Палермо.

Так выглядит водяной смерч

На момент удара смерча по судну на нем находились 22 человека: 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Аварийные службы спасли 15 человек, среди которых были годовалый ребенок и жена Майка Линча Анджела Бакарес.

Последние мгновения перед тем, как суперъяхта ушла на дно

Ранее Фокус писал, кто такой Майк Линч.