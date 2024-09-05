Не утопление: названа причина смерти главы Morgan Stanley и его жены после крушения суперяхты

По словам экспертов, у пассажиров, оказавшихся внутри яхты во время крушения, не было возможности спастись.

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70-летний председатель банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер, его жена Джуди, а также нью-йоркский адвокат Крис Морвилло и его партнер Неда, погибшие во время крушения суперяхты Bayesian технологического магната Майка Линча, не утонули, а задохнулись. К такому выводу пришли судмедэксперты после вскрытия их тел в больнице Policlinico в Палермо, сообщает The Independent со ссылкой на La Republica.

В легких, желудках и трахеях всех четырех жертв не было воды. Это повышает вероятность того, что они могли быть в сознании, когда яхта пошла на дно.

По информации издания, СМЭ предполагает, что они задохнулись после того, как в воздушном пузыре под палубой, образовавшемся после затопления судна, закончился кислород. У пассажиров не было шансов выжить, поскольку такой пузырь не мог быть большим и быстро бы наполнился углекислым газом.

Шестеро из семи погибших на яхте рано утром 19 августа были пассажирами судна. Еще одна жертва – шеф-повар яхты Рекальдо Томас. Его тело нашли вскоре после трагедии недалеко от места, где затонул парусник.

Пять тел водолазы обнаружили в одном месте, и только труп 18-летней Ханны Линч был в другой каюте.

Итальянские СМИ также утверждали, что мать Ханны и жена Майка Линча, Анджела Бакарес, спустились под палубу, чтобы разбудить их и сообщить, что судно вот-вот затонет. Она выжила вместе с 14 другими людьми, которых удалось спасти. Вскрытие тел ее дочери и мужа проведут 6 сентября.

Три члена экипажа, включая новозеландского шкипера Джеймса Катфилда, британского главного механика Тима Паркера Итон и гражданина страны Мэтью Гриффитса, находятся под следствием за причинение катастрофы и непредумышленное убийство.

Тем временем охранник Майка Линча, который следил за его безопасностью во время судебного процесса в Сан-Франциско, пообещал ему заботиться о его жене и второй дочери.

Ранее Фокус писал, что жена миллионера, пропавшего после крушения яхты, рассказала о первых минутах катастрофы.