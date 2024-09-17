У РФ у районі золотовидобувної ділянки розбився вертоліт з бізнесменами: подробиці (фото)

Гелікоптер із трьома людьми на борту зник з радарів увечері у вівторок, 16 вересня, коли робив обліт Зейського району Амурської області. Згодом екіпаж подав аварійний сигнал, а потім остаточно перестав виходити на зв'язок.

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У Амурській області Росії сталася авіакатастрофа за участю легкого багатоцільового гелікоптера Robinson R66. Це сталося під час обльоту золотодобувної ділянки. Про автотрощу повідомляє російське видання "Вечерняя Москва".

Вертоліт Robinson R66 належить компанії, яка займається видобутком розсипного дорогоцінного металу.

Так, гелікоптер із трьома людьми на борту зник з радарів увечері у вівторок, 16 вересня, коли робив обліт Зейського району Амурської області. Згодом екіпаж подав аварійний сигнал, а потім остаточно перестав виходити на зв'язок.

МНС Росії організувало рятувальну операцію. Зниклий гелікоптер шукали 20 осіб, а територію обстежували також за допомогою гелікоптера Мі-8Т авіакомпанії "МостАвіа".

17 вересня рятувальники зловили за 100 кілометрів від міста Зея сигнал радіомаяка і невдовзі знайшли уламки зниклого повітряного судна, а також тіла трьох людей, які перебували на борту — вони всі працівники у ТОВ "Хергу" — одного із лідерів з видобутку розсипного дорогоцінного металу в Амурській області. Сам борт належав компанії. Попередньо авіакатастрофа сталася у тайзі в районі села Золота Гора.

Фото: Соцмережi

Загиблими виявились двоє співробітників компанії 40 та 50 років, а також пілот.

Список загиблих внаслідок авіакатастрофи:

1. Юрій Барабаш – пілот

2. Мікаел Арутюнян — власник ТОВ "Хергу"

3. Шерам Товмасян – співробітник ТОВ "Хергу".

За фактом аварії вертольота було порушено кримінальну справу за статтею "Порушення правил руху та експлуатації повітряного судна" (стаття 263 КК РФ).

Фото: Соцмережi

Попередньо причиною аварії повітряного судна названо технічну несправність, пише Telegram-канал Shot. В адміністрації Зейського округу розповіли, що політ не зареєстровано.

Нагадаємо, що 6 вересня повідомлялося, що гелікоптер Merlin Mk4, який використовується морською піхотою Великої Британії, впав у протоку Ла-Манш під час нічних льотних навчань з кораблем "Королева Єлизавета" біля узбережжя графства Дорсет.