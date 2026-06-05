У Києві під час огляду посилки на поштовому терміналі стався вибух: загинув чоловік (оновлено)

У Києві на території сортувального центру поштового оператора стався вибух під час огляду посилки. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві 5 червня зранку, подія сталася в Оболонському районі столиці на території сортувального центру поштового оператора.

За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду одного з поштових відправлень. Унаслідок події загинув 59-річний чоловік. Окрім цього, двоє людей віком 37 та 41 рік отримали і поранення, і наразі їм надається необхідна допомога.

У Києві на території сортувального центру поштового оператора стався вибух під час огляду посилки. Фото: Національна поліція

Також, як зауважилив поліції, на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, рятувальники ДСНС та медики.

"Правоохоронці встановлюють усі обставини", — йдеться в дописі.

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UPD: Близько 9:00 у Київській міській прокуратурі повідомили, що вибух на території поштового термінала в Оболонському районі столиці, який стався вранці 5 червня, попередньо кваліфіковано як терористичний акт.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що спричинив загибель людини.

Нагадаємо, що в Києві торік у сортувально центрі на пошті також вибухнула посилка. Тоді ж внаслідок події постраждали п'ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу.

Згодом поліціянти затримали чоловіка, причетного до вибуху на пошті у Солом’янському районі Києва. Ним виявився 40-річний мешканець Тернополя, який зберігав ще десяток боєприпасів у себе вдома.