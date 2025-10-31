Вибух посилки на "Укрпошті": затримано підозрюваного, він розповів про свої мотиви (фото)

Поліціянти затримали чоловіка, причетного до вибуху на пошті у Солом’янському районі Києва. Ним виявився 40-річний мешканець Тернополя, який зберігав ще десяток боєприпасів у себе вдома.

Ввечері 30 жовтня у у сортувальному центрі "Укрпошти" в Солом’янському районі під час огляду посилки прогримів вибух. Постраждали п'ятеро осіб — працівники відділення та митники. Правоохоронці виявили рештки снаряда, який здетонував і розпочали розслідування. Про це йдеться у публікації поліції Києва від 31 жовтня.

З'ясувалось, що відправником посилки був 40-річний мешканець Тернополя. Його затримали "за місцем мешкання", й під час обшуку у квартирі знайшли ще десяток боєприпасів.

Фото підозрюваного у справі про вибух на "Укрпошті" Фото: Національна поліція

За попередніми даними, українець хотів відправити боєприпаси як сувенір. Він зробив на них гравіювання і скористався послугами пошти.

"Правоохоронці спільно із митниками виявили у сортувальному центрі ще одну вибухонебезпечну посилку із вихолощеними боєприпасами", — зауважили в поліції.

Слідчі порушили справу про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За відправлення небезпечних "сувенірів" чоловіку загрожує до семи років ув'язнення.

Фото з затримання підозрюваного Фото: Національна поліція

"Поліція Києва нагадує: боєприпаси, зброя, вибухові речовини та їхні частини – не сувенір і не іграшка! Їхнє зберігання, передача чи пересилання є небезпечним для життя та несе за собою кримінальну відповідальність", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, раніше у поліції інформували, що усіх п’ятьох постраждалих госпіталізували. Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський зазначав, що вибух стався під час контролю за пересиланням заборонених предметів.

У Державній митній службі України заявляли, що оперативно визначили особу відправника і виявили ще одну його посилку з підозрілим вмістом. Усі його відправлення вилучили, а їхнє митне оформлення зупинили. Слідчі не виключали диверсію.