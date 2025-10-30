Вибух у відділенні "Укрпошти" в Києві: з'явились перші подробиці від поліції (фото, видео)

У Києві стався вибух у приміщенні "Укрпошти", внаслідок чого постраждали п'ятеро працівників. На місці події працюють поліція, вибухотехніки та медики, які з'ясовують усі обставини інциденту.

У Солом'янському районі столиці вибух прогримів у сортувальному центрі поштового оператора під час огляду однієї з посилок. Про це повідомила поліція Києва в Telegram.

"Поліція Києва встановлює обставини вибуху в приміщенні пошти в Солом'янському районі столиці. За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події постраждали п'ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу. На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки главку поліції та медики. Усі обставини події встановлюються", — йдеться в офіційному повідомленні поліції.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про госпіталізацію постраждалих.

"Медики госпіталізували п'ятьох постраждалих унаслідок вибуху посилки в одному з відділень 'Укрпошти'. На місці вже працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та медики. Правоохоронці встановлюють обставини події", — зазначив Кличко.

Як повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський, вибух стався в процесі контролю за пересиланням заборонених предметів.

"На одному з наших сортувальних центрів у Києві стався вибух. Інцидент трапився під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей. Завдяки вжитим заходам також вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом. Система контролю спрацювала, але, на жаль, п'ятеро співробітників зазнали поранень. Їм надається вся необхідна медична допомога. Триває розслідування. Головне зараз — здоров'я людей. Дякуємо медикам за швидку допомогу постраждалим. Деталі — коли це дозволить слідство. Ще раз звертаюся до наших шановних клієнтів: будь ласка, не наражайте на небезпеку наших співробітників, а також ваших друзів і близьких", — наголосив Смілянський.

Нагадаємо, що це не перший випадок виявлення небезпечних предметів у поштових відправленнях. Раніше правоохоронці неодноразово фіксували спроби пересилання вибухових пристроїв через поштові служби. Наразі поліція та Служба безпеки України проводять розслідування інциденту та перевіряють походження небезпечної посилки.

