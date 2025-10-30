Взрыв в отделении "Укрпочты" в Киеве: появились первые подробности от полиции (фото, видео)

В Киеве произошел взрыв в помещении "Укрпочты", в результате чего пострадали пятеро работников. На месте происшествия работают полиция, взрывотехники и медики, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

В Соломенском районе столицы взрыв прогремел в сортировочном центре почтового оператора во время осмотра одной из посылок. Об этом сообщила полиция Киева в Telegram.

Полиция Киева Фото: Скриншот/Telegram

"Полиция Киева устанавливает обстоятельства взрыва в помещении почты в Соломенском районе столицы. По предварительным данным, взрыв произошел на сортировочном центре одного из почтовых операторов во время осмотра одной из посылок. В результате происшествия пострадали пятеро работников отделения почты, медики оказывают им помощь. На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники главка полиции и медики. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", — говорится в официальном сообщении полиции.

Відео дня

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о госпитализации пострадавших.

Сообщение Кличко Фото: Скриншот/Telegram

"Медики госпитализировали пятерых пострадавших в результате взрыва посылки в одном из отделений 'Укрпочты'. На месте уже работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия", — отметил Кличко.

Кадры с места взрыва

Как сообщил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский, взрыв произошел в процессе контроля за пересылкой запрещенных предметов.

Сообщение Змилянского Фото: Скриншот/Telegram

"На одном из наших сортировочных центров в Киеве произошел взрыв. Инцидент произошел во время проведения процедур контроля за пересылкой запрещенных вещей. Благодаря принятым мерам также удалось обнаружить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым. Система контроля сработала, но, к сожалению, пятеро сотрудников получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Продолжается расследование. Главное сейчас — здоровье людей. Спасибо медикам за скорую помощь пострадавшим. Детали — когда это позволит следствие. Еще раз обращаюсь к нашим уважаемым клиентам: пожалуйста, не подвергайте опасности наших сотрудников, а также ваших друзей и близких", — подчеркнул Смелянский.

Напомним, что это не первый случай обнаружения опасных предметов в почтовых отправлениях. Ранее правоохранители неоднократно фиксировали попытки пересылки взрывных устройств через почтовые службы. Сейчас полиция и Служба безопасности Украины проводят расследование инцидента и проверяют происхождение опасной посылки.

Как сообщал Фокус, после обстрела в Яровой "Укрпочта" изменит процедуру выплаты пенсий на прифронтовых территориях.

Фокус также писал, что "Укрпочта" сделала обязательным принудительное взыскание благотворительности на нужды ВСУ. Таким образом государственный оператор может собрать до 50 млн грн в течение года.