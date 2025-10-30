Вибух на "Укрпошті": митники встановили відправника і знайшли ще одну підозрілу посилку

Посилка, що вибухнула у сортувальному центрі "Укрпошти" у Солом’янському районі Києва, готувалася до відправлення за кордон. Державна митна служба повідомила, що вдалося встановити особу відправника та знайти ще одне підозріле відправлення.

Як повідомили у Державній митній службі України, екстрені служби завершили роботу на місці вибуху у сортувальному центрі "Укрпошти", у Солом’янському районі Києваподії, який стався сьгодні, 30 жовтня.

За даними митників, за допомогою інформаційної системи Держмитслужби вдалося оперативно визначити особу відправника вибухонебезпечної посилки. Крім того, було виявлено ще одне поштове відправлення від того ж відправника, яке містило підозріле вкладення. Усі посилки від цього відправника вилучені, а їх митне оформлення зупинено.

Нагадаємо, слідство розглядає кілька версій події, зокрема навмисне закладення вибухівки з метою диверсії.

Як повідомляв Фокус, внаслідок вибуху у сортувальному центрі "Укрпошти" у Солом’янському районі Києва постраждали п'ятеро працівників відділення пошти.

