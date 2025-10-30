Взрыв на "Укрпочте": таможенники установили отправителя и нашли еще одну подозрительную посылку

Посылка, которая взорвалась в сортировочном центре "Укрпочты" в Соломенском районе Киева, готовилась к отправке за границу. Государственная таможенная служба сообщила, что удалось установить личность отправителя и найти еще одно подозрительное отправление.

Как сообщили в Государственной таможенной службе Украины, экстренные службы завершили работу на месте взрыва в сортировочном центре "Укрпочты", в Соломенском районе Киева, который произошел сегодня, 30 октября.

По данным таможенников, с помощью информационной системы Гостаможслужбы удалось оперативно определить личность отправителя взрывоопасной посылки. Кроме того, было обнаружено еще одно почтовое отправление от того же отправителя, которое содержало подозрительное вложение. Все посылки от этого отправителя изъяты, а их таможенное оформление остановлено.

Напомним, следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в частности умышленную закладку взрывчатки с целью диверсии.

Как сообщал Фокус, в результате взрыва в сортировочном центре "Укрпочты" в Соломенском районе Киева пострадали пятеро работников отделения почты.

