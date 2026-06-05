В Киеве во время осмотра посылки на почтовом терминале произошел взрыв: погиб мужчина

В Киеве на территории сортировочного центра почтового оператора произошел взрыв во время осмотра посылки. В результате инцидента один человек погиб, еще двое получили ранения.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве 5 июня утром, происшествие произошло в Оболонском районе столицы на территории сортировочного центра почтового оператора.

По предварительной информации, взрыв произошел во время осмотра одного из почтовых отправлений. В результате происшествия погиб 59-летний мужчина. Кроме этого, два человека в возрасте 37 и 41 год получили и ранения, и сейчас им оказывается необходимая помощь.

В Киеве на территории сортировочного центра почтового оператора произошел взрыв во время осмотра посылки. Фото: Национальная полиция

Также, как заметил полиции, на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники столичной полиции, спасатели ГСЧС и медики.

"Правоохранители устанавливают все обстоятельства", — говорится в сообщении.

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Напомним, что в Киеве в прошлом году в сортировочном центре на почте также взорвалась посылка. Тогда же в результате происшествия пострадали пятеро работников отделения почты, медики оказывают им помощь.

Впоследствии полицейские задержали мужчину, причастного к взрыву на почте в Соломенском районе Киева. Им оказался 40-летний житель Тернополя, который хранил еще десяток боеприпасов у себя дома.