У Молдові вибухнув російський дрон, яким атакували Одеську область (фото)

Інцидент стався в ніч на 13 липня. Безпілотник Shahed-136 розбився й вибухнув неподалік від села Копанка.

У ніч на 13 липня до Молдови залетів російський дрон "Герань-2" (Shahed-136). Він вибухнув неподалік від села Копанка в районі Кеушені. На місце вже виїхали військові Служби повітряних операцій Національної армії, повідомляє NewsMaker.

Російський Shahed-136 вибухнув у Молдові Фото: Соцсети

Російський дрон було виявлено о 01:03, і повідомили, що "Шахед" пролетів над повітряним простором Республіки Молдова після авіаударів Російської Федерації по Одеській області України. На місці працюють групи фахівців із уповноважених структур.

На місце події прибули поліція та пожежники.

Згідно з попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Територія оточена, і "компетентні органи проводять розслідування з метою з’ясування всіх обставин", — повідомили в поліції.

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"Цей новий інцидент є серйозним і неприйнятним порушенням повітряного простору Республіки Молдова і ще раз підтверджує, що агресивна війна Російської Федерації проти України створює пряму загрозу безпеці наших громадян і всього регіону", — йдеться у заяві Міністерства закордонних справ у Кишиневі.

У заяві зазначається, що Міністерство закордонних справ продовжуватиме тісну співпрацю з міжнародними партнерами з метою зміцнення безпеки та стабільності країни в умовах подібних загроз, тоді як глава держави Майя Санду у понеділок у Парижі візьме участь у саміті країн, що підтримують Україну (Коаліція бажаючих).

З початку повномасштабної війни в Україні десятки безпілотників увійшли в повітряний простір і впали на територію Республіки Молдова, і влада застерігає громадян не наближатися до підозрілих літальних апаратів, не торкатися їх і не переміщувати, оскільки вони можуть містити вибухові компоненти, чутливі до радіохвиль. Мешканцям рекомендують відійти на 500 метрів, а потім викликати поліцію.

Нагадаємо, "Фокус" писав про атаку росіян на Одеську область. Окупанти направили в область дрони та ракети.

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