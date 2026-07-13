В Молдове взорвался российский дрон, которым атаковали Одесскую область (фото)

Инцидент произошел в ночь на 13 июля. Беспилотник Shahed-136 разбился и взорвался недалеко от деревни Копанка.

В ночь на 13 июля в Молдову залетел российский дрон "Герань-2" (Shahed-136). Он взорвался недалеко от деревни Копанка в районе Кэушени. На место уже выехали военные Службы воздушных операций Национальной армии, сообщает NewsMaker.

Российский Shahed-136 взорвался в Молдове Фото: Соцсети

Российский дрон обнаружили в 01:03, и сообщили, что "Шахед" пролетел над воздушным пространством Республики Молдова после авиаударов Российской Федерации по Одесской области Украины. На месте работают группы специалистов из уполномоченных структур.

На место происшествия прибыли полиция и пожарные.

Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

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Территория оцеплена, и "компетентные органы проводят расследование для установления всех обстоятельств", - сообщили в полиции.

"Этот новый инцидент представляет собой серьезное и неприемлемое нарушение воздушного пространства Республики Молдова и еще раз подтверждает, что агрессивная война Российской Федерации против Украины создает прямую угрозу безопасности наших граждан и всего региона", — говорится в заявлении Министерства иностранных дел в Кишиневе.

В заявлении говорится, что Министерство иностранных дел продолжит тесное сотрудничество с международными партнерами для укрепления безопасности и устойчивости страны перед лицом подобных угроз, в то время как глава государства Майя Санду в понедельник в Париже примет участие в саммите стран, поддерживающих Украину (Коалиция желающих).

С начала полномасштабной войны в Украине десятки беспилотников вошли в воздушное пространство и упали на территорию Республики Молдова, и власти предупреждают граждан не приближаться к подозрительным летательным аппаратам, не прикасаться к ним и не перемещать их, поскольку они могут содержать взрывчатые компоненты, чувствительные к радиоволнам. Жителям рекомендуют отойти на 500 метров и потом вызывать полицию.

Напомним, Фокус писал об атаке россиян на Одесскую область. Оккупанты направили в область дроны и ракеты.

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