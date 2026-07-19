Россияне обстреляли Киев ракетами: что известно о первых последствиях удара по столице (фото)

В ночь на 19 июля Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. На данный момент попадания и пожары зафиксированы сразу в пяти районах города — Днепровском, Деснянском, Соломенском, Шевченковском и Святошинском.

В результате атаки ВС РФ погиб один человек, ещё семеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА).

"По предварительным данным, в результате атаки, к сожалению, погиб один человек. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести", — говорится в тексте.

Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 19 июля Фото: ГСЧС Киева

Кроме того, Госслужба по чрезвычайным ситуациям Киева сообщает, что два человека получили травмы, а спасатели успели спасти как минимум пятерых.

Последствия атаки в районах Киева: что известно

Спасатели сообщают, что в ряде районов Киева наблюдаются разрушения и возгорания. В частности, в ГСЧС отмечают следующие последствия российского ракетного удара:

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Соломенский район — зафиксировано возгорание в офисном здании. По другому адресу поврежден 9-этажный жилой дом: спасатели продолжают тушить пожар на площади 200 кв. м. Также горит нежилое здание.

Последствия атаки РФ на Киев Фото: ГСЧС Киева

Шевченковский район — произошел пожар в трехэтажном здании площадью 400 кв. м; кроме того, огонь охватил более 10 припаркованных автомобилей. В соседнем 25-этажном жилом доме выбиты окна.

Последствия атаки РФ на Киев Фото: ГСЧС Киева

Святошинский район. Зафиксировано возгорание на крыше частного жилого дома.

Деснянский и Днепровский районы. Сообщается, что горит нежилое здание, а также несколько автомобилей, пожар на территории нежилого здания и возгорание в четырехэтажном общежитии.

На данный момент новой информации о пострадавших и последствиях не поступало. На месте обстрелов работают медики и спасатели.

Ранее "Фокус" сообщал об обстреле столицы в ночь на 11 июля. Тогда сообщалось о ряде последствий российских атак в четырёх столичных районах.

Впоследствии стало известно, что Вооружённые силы РФ обстреляли Киев баллистическими ракетами ночью. Наблюдатели сообщают о запусках более 25 баллистических ракет в сторону Киева.