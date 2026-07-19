Росіяни били по Києву ракетами: що відомо про перші наслідки удару по столиці (фото)

У ніч на 19 липня Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. Наразі влучання та пожежі зафіксували одразу в п'яти районах міста — Дніпровському, Деснянському, Солом'янському, Шевченківському та Святошинському.

Унаслідок атаки ЗС РФ загинула одна людина, ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

"За попередньою інформацією, внаслідок атаки, на жаль, загинула одна людина. Ще п’ятеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості", — вказано в тексті.

Наслідки удару РФ по Києву вночі 19 липня Фото: ДСНС Києва

Також ДСНС Києва повідомляє, що двох осіб травмовано, а щонайменше п'ятьох рятувальники встигли врятувати.

Наслідки атаки в районах Києва: що відомо

Рятувальники повідомляють, що в низці районів Києва є руйнування та займання. Зокрема в ДСНС вказують такі наслідки російської ракетної атаки:

Солом'янський район — займання зафіксовано на офісній будівлі. За іншою адресою пошкоджено 9-поверховий житловий будинок: рятувальники продовжують гасити пожежу на площі 200 кв. м. Також горить нежитлова споруда.

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Наслідки атаки РФ по Києву Фото: ДСНС Києва

Шевченківський район — сталася пожежа в триповерховій будівлі площею 400 кв. м, крім того, вогонь охопив понад 10 припаркованих автомобілів. У сусідньому 25-поверховому житловому будинку вибиті вікна.

Наслідки атаки РФ по Києву Фото: ДСНС Києва

Святошинський район. Зафіксовано загоряння на даху приватного житлового будинку.

Деснянський та Дніпровський райони. Повідомляється, що горить нежитлова будівля, а також низка автомобілів, пожежа на території нежитлової будівлі та займання в чотириповерховому гуртожитку.

Наразі нової інформації про постраждалих та наслідки не повідомлялося. На місці обстрілів працюють медики та рятувальники.

Раніше Фокус повідомляв про обстріл столиці в ніч проти 11 липня. Тоді повідомлялося про низку наслідків від російських атак у чотирьох столичних районах.

Згодом стало відомо, що ЗС РФ обстріляли Київ балістикою вночі. Монітори повідомляють про пуски понад 25 балістичних ракет у бік Києва.