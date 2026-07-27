РФ стремится сделать города Украины непригодными для жизни: чего ожидать от атак зимой, — Харченко

Россия, вероятно, вновь сосредоточит удары на энергетической и тепловой инфраструктуре Украины в период отопительного сезона, чтобы сделать крупные города максимально непригодными для жизни.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телеканала "Киев 24". По его словам, российские войска, как и в предыдущие годы, продолжат наносить удары по украинской энергетике и системе теплоснабжения. В частности, это является частью стратегии РФ, направленной на то, чтобы максимально усложнить жизнь жителей украинских городов в зимний период.

"Можем ли мы ожидать атак на нашу систему отопления? Могут ли последовать новые удары по энергетике? Да, мы их ожидаем. И да, они обязательно будут. Нужно быть объективными и понимать, что враг будет атаковать и в дальнейшем. Его цель — сделать города Украины максимально непригодными для жизни. К сожалению, Россия уже несколько лет подряд последовательно реализует эту стратегию", — сказал Харченко.

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В то же время, по словам эксперта, после сложного прошлого отопительного сезона в Украине значительно активизировали подготовку к возможным ударам. Наибольший объем работ в настоящее время ведется в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе.

Харченко отметил, что масштабы нынешней подготовки сопоставимы с совокупным объемом работ, выполненных за несколько предыдущих лет. Он пояснил, что после прошлой зимы власти наконец учли рекомендации инженеров и специалистов в области энергетики и критической инфраструктуры, которые в течение длительного времени подчеркивали необходимость укрепления системы.

Кроме того, в эфире он пояснил, что одним из главных рисков по-прежнему является возможная потеря теплоснабжения во время сильных морозов. Именно поэтому в межсезонье активно реализуются проекты, направленные на повышение устойчивости энергетической и тепловой инфраструктуры.

Кроме того, Харченко подчеркнул, что никаких гарантий полной защиты не существует. По его словам, исход предстоящей зимы будет зависеть от двух факторов — насколько эффективно Украина успеет подготовить критически важную инфраструктуру и насколько интенсивными будут российские атаки.

"О необходимости таких решений говорили уже три года, но во время войны многие надеялись, что как-то удастся обойтись без них. Теперь все поняли, что так не будет. Нужно инвестировать в защиту инфраструктуры, и крупные города действительно вкладывают значительные средства и реализуют масштабные проекты в межсезонье. В то же время никто не может гарантировать, что после этой подготовки никакие атаки не будут представлять угрозы. Сейчас все зависит от того, кто окажется сильнее — мы в подготовке или враг в своих атаках", — сказал специалист.

Ранее Дмитрий Кулеба рассказывал, что Украина вступает в период "тотальной войны", когда и Киев, и Москва будут располагать достаточным количеством ракет и дронов для нанесения систематических ударов по экономике друг друга. По его словам, из-за этого украинцы могут столкнуться с перебоями в поставках продуктов и другими трудностями в повседневной жизни.

Кроме того, президент Владимир Зеленский ранее предупреждал, что Украину может ожидать очень тяжелая зима 2026–2027 годов, если Россия пойдет по пути дальнейшей эскалации войны. По его словам, под угрозой могут оказаться энергетика, логистика и сельское хозяйство, а российские удары способны охватить практически все регионы страны.