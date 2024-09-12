Встановлено особистий рекорд: десантники ЗСУ розгромили колони ЗС РФ із 46 одиниць техніки

Штурм відбувався у 4 хвилі. Такої кількості знищеної та пошкодженої за один день ворожої техніки на напрямку відповідальності 46-ї бригади раніше не було.

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Російські окупанти на одній з ділянок фронту вирішили встановити рекорд із використання техніки для механізованого штурму. Вони використали 46 одиниць БМП, БТРів, танків і мотоциклів. Між тим рекорд замість них встановили українські десантники, розбивши цю колону. Про це повідомили у 46 ОАеМБр ДШВ ЗСУ, яка, зокрема, працює на Курахівському напрямку.

Масштабний механізований штурм відбувся 12 вересня.

"Російським окупантам спало на думку встановити черговий рекорд. Чотири хвилі штурмів від 05:45 до опівдня на позиції батальйонів нашої бригади мали б, за задумом ворога, проламати оборону українських десантників. Танки, БТРи, БМП, піхота на мотоциклах — загалом на нас перло 46 одиниць броньованих і не дуже транспортних засобів", — йдеться у повідомленні.

Десантники працювали по окупантах з усіх наявних у них засобів ураження. Було знищено 15 одиниць техніки — 9 БМП, 2 танки, 2 БТРи й 2 мотоцикли та виведено з ладу 11 БМП. Це стало особистим рекордом для 46-ї бригади.

"І рекорд було встановлено! Такої кількості знищеної та пошкодженої за один день ворожої техніки на напрямку відповідальності 46-ї бригади ще справді не було. Хто з ворогів устиг вчасно накивати п’ятами, тим, вважай, пощастило — поживуть іще. Але недовго", — запевняють десантники.

Нагадаємо, що ЗС РФ в районі Селидового накопичили вдосталь техніки, авіації та особового складу, щоб виправити зроблені раніше помилки. Через це вони мають тут тактичні успіхи.