Під Кураховим десантники ЗСУ розбили колону ЗС РФ з 19 одиниць техніки (відео)

Для прориву оборони 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у районі села Костянтинівка на Донеччині окупанти кинули в бій 11 ББМ з піхотою за підтримки 8 танків.

Related video

На Курахівському напрямку ЗС РФ намагалися прорватися колоною з 19 одиниць бронетехніки. Таврійські десантники відбили масовану російську атаку. Про це повідомили у пресслужбі підрозділу.

"Для прориву оборони 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у районі села Костянтинівка на Донеччині окупанти кинули в бій 11 бойових броньованих машин з піхотою за підтримки восьми танків. Колони окупантів одразу наштовхнулись на потужний спротив десантників 79-ки. Завдяки злагодженій бойовій роботі наших підрозділів вдалося знищити 4 танки та 2 бронемашини з окупантами", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час бою 23 окупанти назавжди залишилися в українській землі і стільки ж поранені. По російських загарбниках працювали з артилерії та скидами з дронів.

Вціліла ворожа техніка передумала проривати оборону українських десантників і почимчикувала назад.

Нагадаємо, що 12 вересня повідомлялося, що десантники ЗСУ розгромили колони ЗС РФ із 46 одиниць техніки. Окупанти використали БМП, БТРи, танки і мотоцикли. Між тим рекорд замість них встановили українські десантники, розбивши цю колону.