Бронювання працівника при неоновленні даних: юристка розповіла, чи можливо це

Юристка детально розповіла про процедуру бронювання в разі, якщо військовозобов'язаний оновив та не оновив свої дані.

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З 1 жовтня 2024 року діють зміни до "Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг". Працедавці можуть подавати списки на бронювання своїх працівників не тільки в паперовій формі, але й онлайн. Чи можна отримати бронь, якщо вчасно не оновив дані, у коментарі ТСН розповіла адвокатка Марина Бекало.

Бронь в разі не оновлення даних: чи можливо це

Юристка зазначила, що при формуванні списків бронювання працівників роботодавець подає щодо них відомості. В документі мають бути паспортні дані, податковий номер особи, реквізити військово-облікового документа, військово-облікова спеціальність, а також дата оновлення персональних даних. Уже сформовані списки мають пройти перевірку електронними засобами Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Якщо перевірка пройдена успішно та підтверджена інформація, подана в списках на бронювання електронними реєстрами, переведення військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік в ТЦК та СП на строк дії відстрочки здійснюється автоматично. При цьому військовозобов'язаний має вчасно оновити свої дані, бути на військовому обліку та не перебувати в розшуку. У такому випадку відомості про бронювання автоматично відображатимуться в "Резерв+" та згенерованому військово-обліковому документі працівника.

"Наголошую, постанова Кабінету Міністрів №1125 від 01.10.2024р. не передбачає заборону бронювання працівників, які вчасно не оновили свої персональні дані в ТЦК та СП. Йдеться саме про автоматичну постановку на спеціальний облік у разі бронювання через "Дію", якщо працівник не оновив вчасно свої дані", — уточнила адвокатка.

Зазначається, що в разі не оновлення працівником своїх даних вчасно, він має зробити це в будь-який момент безпосередньо в ТЦК та СП або через "Резерв+". Тоді роботодавець може подавати його в списках на бронювання в паперовій формі, тобто в списки на бронювання особу можуть внести лише після того, як вона оновить свої дані.

Постановка на облік в цьому випадку буде здійснюватись в загальному порядку, а не через "Дію". В цьому випадку необхідно буде довести до відома рішення про бронювання працівника в ТЦК та СП, надіслати йому відповідне повідомлення для постановку працівника на спеціальний військовий облік на підставі витягу із наказу Мінекономіки про бронювання, засвідченому підписом роботодавця.

Раніше Фокус розповідав, як виявляють військовозобов'язаних, які не оновили дані. Найчастіше їх це роблять працівники ТЦК та передають до Нацполіції.

Зазначимо, що військовозобов'язаних громадян України, які до 16 липня не оновили свої військово-облікові дані, розшукують представники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, а в деяких випадках — і Національна поліція.