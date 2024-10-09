Бронирование работника при необновлении данных: юрист рассказала, возможно ли это

Юрист подробно рассказала о процедуре бронирования в случае, если военнообязанный обновил и не обновил свои данные.

Related video

С 1 октября 2024 года действуют изменения в "Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг". Работодатели могут подавать списки на бронирование своих работников не только в бумажной форме, но и онлайн. Можно ли получить бронь, если вовремя не обновил данные, в комментарии ТСН рассказала адвокат Марина Бекало.

Бронь в случае не обновления данных: возможно ли это

Юрист отметила, что при формировании списков бронирования работников работодатель подает по ним сведения. В документе должны быть паспортные данные, налоговый номер лица, реквизиты военно-учетного документа, военно-учетная специальность, а также дата обновления персональных данных. Уже сформированные списки должны пройти проверку электронными средствами Реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Если проверка пройдена успешно и подтверждена информация, представленная в списках на бронирование электронными реестрами, перевод военнообязанного на специальный воинский учет в ТЦК и СП на срок действия отсрочки осуществляется автоматически. При этом военнообязанный должен вовремя обновить свои данные, быть на воинском учете и не находиться в розыске. В таком случае сведения о бронировании автоматически будут отображаться в "Резерв+" и сгенерированном военно-учетном документе работника.

"Подчеркиваю, постановление Кабинета Министров №1125 от 01.10.2024р. не предусматривает запрет бронирования работников, которые вовремя не обновили свои персональные данные в ТЦК и СП. Речь идет именно об автоматической постановке на специальный учет в случае бронирования через "Дію", если работник не обновил вовремя свои данные", — уточнила адвокат.

Отмечается, что в случае не обновления работником своих данных вовремя, он должен сделать это в любой момент непосредственно в ТЦК и СП или через "Резерв+". Тогда работодатель может подавать его в списках на бронирование в бумажной форме, то есть в списки на бронирование лицо могут внести только после того, как оно обновит свои данные.

Постановка на учет в этом случае будет осуществляться в общем порядке, а не через "Дію". В этом случае необходимо будет довести до сведения решение о бронировании работника в ТЦК и СП, направить ему соответствующее уведомление для постановки работника на специальный воинский учет на основании выписки из приказа Минэкономики о бронировании, заверенном подписью работодателя.

Ранее Фокус рассказывал, как выявляют военнообязанных, которые не обновили данные. Чаще всего их это делают работники ТЦК и передают в Нацполицию.

Отметим, что военнообязанных граждан Украины, которые до 16 июля не обновили свои военно-учетные данные, разыскивают представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а в некоторых случаях — и Национальная полиция.