Команда нового головкома Сирського: хто може ввійти до Генштабу, — ЗМІ

За словами екскомандира полку "Азов" Максима Жоріна, всі перелічені президентом Зеленським люди — кадрові військові, які перебувають в окопах ще з часів АТО.

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Новим командувачем Сухопутними силами ЗСУ 9 лютого буде призначено генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, члена Ставки Верховного головнокомандувача з 2023 року. Про це повідомляє zn.ua з посиланням на власні джерела у Міністерстві оборони.

Крім того, очільником генштабу Збройних сил може стати нинішній командувач Силами тероборони, генерал-майор Анатолій Баргелевич.

У зверненні 8 лютого президент України Володимир Зеленський назвав ще декілька прізвищ військових, які можуть опинитися на вищих посадах військового командування.

"Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським", — наголосив президент.

Як наголосив заступник командира 3-ї ОШБр, екскомандир "Азова" Максим Жорін в ефірі передачі "Тема з Мосейчук", що відбулася 8 лютого, всі згадані президентом люди — кадрові військові, які перебувають, так би мовити, в окопах ще з часів АТО.

"Це нове військове покоління, котрі мають власний досвід, якого не отримаєш у жодному навчальному закладі, у жодній країні. Ці командири за роки війни бачили на полі бою те, що не багато хто бачив", — зауважив Жорін.

І додав, що перелічені люди не мали цивільної перерви, на відміну від самого Жоріна, вони весь час перебували на військовій службі в активному стані. Екскомандир "Азову" ще раз наголосив на тому, що у кадрових змінах немає нічого надзвичайного.

"Повинен бути постійний рух — знизу нагору. Головне — що це люди приблизно однієї школи. І їм дуже важливо наразі сконцентруватися на завданнях, наскільки вони будуть готові їх виконувати, наскільки вони готові до них", — підсумував Жорін.

Його підтримав політичний експерт Володимир Фесенко, який теж брав участь у цій програмі, зауваживши, що спостерігається спадковість у військовому керівництві, певна командність. Це, наприклад, підтверджує те, що на службі залишаються люди, близькі до ексголовкома Валерія Залужного — генерал-лейтенанти Михайло Забродський і Євген Мойсюк.

Що відомо про кандидатів

Олександр Павлюк

Генерал-лейтенант, до нового призначення обіймав посаду першого заступника міністра оборони України, член Ставки верховного головнокомандувача. Був командувачем військ ОК "Захід", командувачем Операції об’єднаних сил (ООС). У березні 2022 року на посаді голови Київської ОВА організовував оборону столиці і передмістя. Кадровий військовий — закінчив Харківське танкове командне училище і Національний університет оборони ім. І. Черняховського.

Анатолій Баргилевич

Генерал-майор, із жовтня 2023 року командувач Сил територіальної оборони ЗСУ. До посади командувача обіймав посаду начальника оперативного управління — заступника начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, начальника штабу східного угруповання військ. Закінчив Національний університет оборони ім. І. Черняховського.

Андрій Гнатов

Бригадний генерал, начальник штабу — заступник командувача військ ОК "Південь", командувач ОУВ "Примор'я" (Одеський напрямок). У 2018 році зі створенням командування Морської піхоти України був призначений командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти, яку очолював до 2021 року. З вересня 2023 року 58-а мотопіхотна бригада ім. гетьмана Виговського під командуванням Гнатова веде бойові дії в Донецькій області. Закінчив Харківський інститут танкових військ.

Михайло Драпатий

Бригадний генерал, колишній командувач 58-ї мотопіхотної бригади та ОУВ "Херсон". Має бойовий шлях з 2014 року, був саме в тій БМП, яка "перелетіла" через барикади проросійськи налаштованих маріупольців того ж 2014 року, закарбувавши ці документальні кадри у пам’яті багатьох. Закінчив Національний університет оборони ім. І. Черняховського. Має звання "Герой України".

Ігор Скибюк

Бригадний генерал, колишній командир 80-ї десантно-штурмової бригади, яка брала участь, у том числі, у боях під Києвом та Бахмутом. Військову службу розпочав ще у 1998 році. У 2016 році у званні підполковника був командувачем українських частин у міжнародних навчаннях "Кленова арка-2016". З 2023 року — начальник штабу — заступник командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ. Має звання "Герой України".

Павло Паліса

Полковник на псевдо "Хантер" з 93-ї ОМБр "Холодний Яр", яка, зокрема, обороняла Бахмут влітку 2023 року. Військові цієї бригади також були у Харкові, Балаклії, Ізюмі та Соледарі. Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони ім. І. Черняховського. Через повномасштабне російське вторгнення перервав навчання в Командно-штабному коледжі армії США, щоб долучитися до оборони України. Проте у червні 2022 року він мав змогу отримати диплом цього навчального закладу, будучи вже командиром 5-го окремого штурмового полку.

Вадим Сухаревський

Полковник на псевдо "Борсук", командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади з 2022 року. Служив начальником штабу 35-ї бригади морської піхоти (2021-2022), командиром 503-го батальйону морської піхоти (2016-2021), до того — військовослужбовець десантних військ. Перший офіцер ЗСУ, під чиїм командуванням відкрито вогонь на ураження російських бойовиків. З лютого по жовтень 2004 року у складі 6-ї окремої механізованої бригади брав участь у Миротворчій місії в Іраку. Учасник битви за Ель-Кут. Входить до списку найвпливовіших українських військових. Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і Національний університет оборони ім. І. Черняховського. Має звання "Герой України".

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