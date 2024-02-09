Сирський зробив першу заяву після призначення: які завдання поставив перед ЗСУ

Головком зазначив, що наразі на порядку денному стоять нові завдання. Насамперед, це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів.

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Екскомандувач Сухопутних військ ЗСУ і новопризначений головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся бо бійців, з якими служив у лавах Сухопутних військ Збройних Сил України та ОСУВ "Хортиця". Так він окреслив, що береться до виконання нових посадових обов'язків на посаді головкома. Слова подяки українським захисникам він оприлюднив у своєму телеграм-каналі.

"Дякую вам за кожен день ратної роботи, проведеної разом на найтяжчих ділянках фронту нашої визвольної війни. Дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру та генералу за спільну реалізацію оперативних планів, що дало змогу зберегти життя тисячам мирних громадян та врятувати від окупації територію України", — написав він.

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Головком зазначив, що зараз на порядку денному стоять нові завдання. Насамперед — це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів.

Основним також серед завдань, за словами Сирського — швидке доставлення усього необхідного бійцям на фронті, а завдання штабів усіх рівнів — знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці. Також він планує приділяти увагу кваліфікації солдатів.

"Життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю Української армії. Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним", — наголосив Сирський.

Він зауважив, що також велика увага приділятиметься масштабуванню успішного досвіду, такого як керування БпЛА та застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби.

"Дякую колишнім керівникам Збройних Сил України, та ветеранам, які за 10 років російсько-української війни доклали всіх можливих зусиль задля відновлення і набуття спроможностей Української армії — справжнього, міцного фундаменту нашої державності", — написав Сирський.

Нагадаємо, що 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та призначив замість нього генерал-полковника Олександра Сирського.