Сырский сделал первое заявление после назначения: какие задачи поставил перед ВСУ

Главком отметил, что сейчас на повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего, это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров.

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Экс-командующий Сухопутных войск ВСУ и новоназначенный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к бойцам, с которыми служил в рядах Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и ОСУВ "Хортица". Таким образом он обозначил, что приступает к выполнению новых должностных обязанностей в должности главкома. Слова благодарности украинским защитникам он обнародовал в своем телеграмм-канале.

"Спасибо вам за каждый день ратной работы, проведенной вместе на самых тяжелых участках фронта нашей освободительной войны. Спасибо каждому солдату, сержанту, офицеру и генералу за совместную реализацию оперативных планов, что позволило сохранить жизни тысячам мирных граждан и спасти от оккупации территорию Украины", — написал он.

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Главком отметил, что сейчас на повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего — это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров.

Основным также среди задач, по словам Сырского — быстрая доставка всего необходимого бойцам на фронте, а задача штабов всех уровней — знать все без исключения потребности фронта и владеть ситуацией на каждом его участке. Также он планирует уделять внимание квалификации солдат.

"Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и есть главной ценностью Украинской армии. Следовательно, соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным", — подчеркнул Сырский.

Он отметил, что также большое внимание будет уделяться масштабированию успешного опыта, такого как управление БпЛА и применение современных средств радиоэлектронной борьбы.

"Спасибо бывшим руководителям Вооруженных Сил Украины, и ветеранам, которые за 10 лет российско-украинской войны приложили все возможные усилия для восстановления и приобретения возможностей Украинской армии — настоящего, прочного фундамента нашей государственности", — написал Сырский.

Напомним, что 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и назначил вместо него генерал-полковника Александра Сырского.