Украина просила Запад вооружить 10 бригад ВСУ, но США и ЕС оснастили менее 3, — Зеленский

Владимир Зеленский объяснил, что проблема Украины заключается не в численности Вооруженных сил Украины, а в оснащении военнослужащих оружием и техникой.

Из 10 бригад, которые год назад президент Украины Владимир Зеленский просил оснастить западных партнеров, США и Европа оснастили только две с половиной. Об этом в интервью Sky News заявил сам Владимир Зеленский.

"Они (партнеры — ред.) говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые наши партнеры не оснастили, я очень просил их больше года назад, что нам нужно оснастить эти бригады. Мы приняли это решение с Соединенными Штатами и с европейскими союзниками, и на сегодня Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили две с половиной бригады", — сказал Зеленский.

По его словам, основной причиной таких медленных темпов оснащения называлась бюрократия и "какие-то решения, которые не считают приоритетом".

"Кто-то спросил меня о мобилизации, и я не хочу утверждать, что это позиция некоторых лидеров в Европе. Мол, нужны молодые люди и так далее. И я ответил: вы хотите, чтобы кто-то шел на смерть без оружия?", — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что численность ВСУ устанавливается с учетом необходимости сохранить как можно больше жизней.

"Если у европейских или американских чиновников есть идея относительно возраста мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 27 ноября издание Reuters обнародовало материал, в котором говорится о том, что США требуют от Украины рассмотреть снижение мобилизационного возраста до 18 лет.

В этот же день в ОП ответили на призыв США мобилизовать украинцев с 18 лет.