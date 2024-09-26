"Виготовлені у кузнях КДБ": у Грузії з'явилися білборди, які спекулюють на темі війни в Україні (фото, відео)

Партія "Грузинська мрія" зобразила зруйновані Росією українські міста на своїх передвиборчих плакатах і намагається донести до виборців тезу про те, що у разі приходу до влади опозиції — на Грузію чекає війна.

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Керівна партія Грузії використала зображення знищених російською армією українських міст для своєї передвиборчої кампанії. "Грузинська мрія" пропонує виборцям "обрати мир" і сказати "ні війні". Відеоролик був опублікований на офіційній сторінці партії у Facebook у четвер, 26 вересня.

Кадри бомбардувань України протиставляються мирним містам Грузії. У Тбілісі та низці регіонів також з'явилися білборди відповідного характеру. На них також перекреслені виборчі номери прозахідних партій Грузії.

На одній половині — зруйновані чорно-білі міста, храми, стадіони, мости в України, на іншій — кольорова альтернатива сучасної Грузії, збудовані мільярдером Бідзіною Іванішвілі сучасні будинки та мости.

"Грузинська мрія" агітує виборців "вибрати мир" та сказати "ні війні" Фото: Info9 / Facebook Кадри з передвиборчого ролика "Грузинської мрії" Фото: Info9 / Facebook

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала однією з перших.

"Я ніколи не бачила нічого настільки ганебного, такого образливого для нашої культури, традицій, історії та віри… Як це жалюгідно, так безсоромно пропонувати своєму народу плакат, виготовлений у "кузнях КДБ", — написала Зурабішвілі.

Вона додала фразу "з гідністю до пекла", апелюючи до головного передвиборчого гасла партії влади.

У Міністерстві закордонних справ України поки не коментували використання зображення зруйнованих українських міст у межах передвиборчої кампанії "Грузинської мрії".

Що відомо про "Грузинську мрію"

"Грузинська мрія" — керівна партія Грузії, яка була заснована 19 квітня 2012 року російським олігархом Бідзіною Іванішвілі. Вона втратила популярність після протестів 2019 року проти експансії Росії в Грузію, але пандемія COVID-19 призвела до підвищення її рейтингів, що допомогло партії здобути перемогу на парламентських виборах 2020 року.

Парламентські вибори в Грузії відбудуться рівно за місяць — 26 жовтня. За останні місяці в країні були ухвалені два закони, які схожі до російських — про "іноагентів" та "пропаганду ЛГБТ".

Нагадаємо, 8 червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі висловив обурення, що з Тбілісі не розпочали переговорний процес про вступ до Євросоюзу. У липні процес вступу призупинили через ухвалення парламентом закону про іноземний вплив.