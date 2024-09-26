"Изготовлены в кузницах КГБ": в Грузии появились билборды, спекулирующие на теме войны в Украине (фото, видео)

Партия "Грузинская мечта" изобразила разрушенные Россией украинские города на своих предвыборных плакатах и пытается донести до избирателей тезис о том, что в случае прихода к власти оппозиции — Грузию ждет война.

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Правящая партия Грузии использовала изображения уничтоженных российской армией украинских городов для своей предвыборной кампании. "Грузинская мечта" предлагает избирателям "выбрать мир" и сказать "нет войне". Видеоролик был опубликован на официальной странице партии в Facebook в четверг, 26 сентября.

Кадры бомбардировок Украины противопоставляются мирным города Грузии. В Тбилиси и ряде регионов также появились билборды соответствующего характера. На них также перечеркнуты избирательные номера прозападных партий Грузии.

На одной половине — разрушенные черно-белые города, храмы, стадионы, мосты в Украине, на другой — цветная альтернатива современной Грузии, построенные миллиардером Бидзиной Иванишвили современные дома и мосты.

"Грузинская мечта" агитирует избирателей "выбрать мир" и сказать "нет войне" Фото: Info9 / Facebook Кадры из предвыборного ролика "Грузинской мечты" Фото: Info9 / Facebook

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала одной из первых.

"Я никогда не видела ничего настолько позорного, такого оскорбительного для нашей культуры, традиций, истории и веры... Какое это жалко, так бесстыдно предлагать своему народу плакат, изготовленный в "кузницах КГБ", — написала Зурабишвили.

Она добавила фразу "с достоинством до ада", апеллируя к главному предвыборному лозунгу партии власти.

В Министерстве иностранных дел Украины пока не комментировали использование изображения разрушенных украинских городов в рамках предвыборной кампании "Грузинской мечты".

Что известно о "Грузинской мечте"

"Грузинская мечта" — правящая партия Грузии, которая была основана 19 апреля 2012 года российским олигархом Бидзиной Иванишвили. Она потеряла популярность после протестов 2019 года против экспансии России в Грузию, но пандемия COVID-19 привела к повышению ее рейтингов, что помогло партии одержать победу на парламентских выборах 2020 года.

Парламентские выборы в Грузии состоятся ровно через месяц — 26 октября. За последние месяцы в стране были приняты два закона, которые похожи на российские — об "иноагентах" и "пропаганде ЛГБТ".

Напомним, 8 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил возмущение, что с Тбилиси не начали переговорный процесс о вступлении в Евросоюз. В июле процесс вступления приостановили из-за принятия парламентом закона об иностранном влиянии.