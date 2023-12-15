Умиротворенность упыря. Почему спокойствие Путина - подтверждение его душевной болезни

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Вот тут российские "оппозиционные" политологи пишут, что Путин явил себя миру в состоянии "спокойствия, умиротворенности, отсутствия агрессии и любой невротичности". И что в этом состоянии Путин, мол, выгодно отличается от Зеленского, который, наоборот, выглядит психически больным. И что "умиротворенность" верховного упыря очень резонирует с мироощущением российского обывателя, который не заслужил свет, но заслужил покой (с).

Я бы поспорила с российским оппозиционным политологом, если бы он меня не забанил годом ранее. Поэтому просто скажу, что думаю.

Когда идет жестокая война, перемалывающая сотни тысяч жизней, демонстрировать "умиротворенность" — это не нормально. Это как раз и есть форменное безумие и неадекватность.

Нельзя быть умиротворенным лидеру воюющей страны.

Лидеру воюющей страны пристало быть разгневанным, горюющим, решительным, упертым. Всем тем, что скучающему российскому оппозиционному (скучающему в отсутствие реальной оппозиционной работы) политологу показалось признаком нездоровья.

Украина истерзана, да. А Россия — больна.

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